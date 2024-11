Gabriela Guillén podría abrirle las puertas a Bertín por Navidad

Gabriela Guillén fue una de las invitadas que acudió a la presentación de la aplicación RED FUN EXPERIENCE. La empresaria posó ante los medios y contó como se encontraba, y lo bien que está criando a su hijo, fruto de su relación con Bertín Osborne. "Estoy bien, gracias al apoyo de mis amigos y por supuesto mi familia. Cada día está más grande, se está criando muy bien, para mí es el más guapo. El nombre no voy a desvelar, lo que sí puedo decir es que está elegido con gran cariño, y para mí tiene mucho significado". Así lo explicó.

Hace poco más de un mes, la uruguaya, ha inaugurado su nuevo negocio DUOMAR, un centro de tratamientos corporales, en pleno barrio de Salamanca, que según comentó iba muy bien, y está muy contenta. En el terreno personal, la relación con el cantante sigue igual. "Las cosas están bien. Sí él quiere las puertas están abiertas. El único hombre de mi vida es mi hijo, por el momento, porque yo no me cierro a nada. Repito estoy bien, tranquila y agradecida porque lo más importante es el crio. Es cierto que se parece al padre, es rubio y mis ojos han ganado. La Navidad, a pesar del trabajo , me gustaría pasarlas con mi familia en Uruguay, y si Bertín quisiera podría estar con él , yo no pongo ningún impedimento". Concluyó.