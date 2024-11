Comunicado de Alejandra Rubio ante las últimas insinuaciones de su vida privada

Quedan pocos días para que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia den la bienvenida a su primer hijo en común. Unas semanas ilusionantes que se han visto empañadas con las constantes informaciones que señalan a la familia del modelo y actor: a ingreso en prisión de sus dos hermanos Rocco y Pietro, ahora se ha sumado la imputación de su padre, Carlos Costanzia, a quien la justicia acusa de falsificación documental.

Según hemos conocido por la prensa italiana, el suegro de Alejandra Rubio habría facilitado un documento a las autoridades competentes donde certificaba que uno de su hijos y su novia vivían juntos, con el objetivo de que esta pudiese visitarle en la cárcel, tener un vis a vis, e introducir un teléfono móvil en el centro penitenciario para poder comunicarse con ellos desde el exterior.

A estas informaciones desde Italia se suman ahora rumores de crisis sentimental entre los futuros padres: según apuntan desde el digital 20 minutos, el entorno cercano de Alejandra y Carlo están muy preocupados porque la relación cada vez es "menos sólida" y las discusiones se han convertido en algo habitual entre la pareja: "Las diferencias entre ellos son más que notables", dicen, sobre sus diferentes puntos de vista a la hora de plantear un futuro familiar y cómo enfrentar la polémicas.

"Tanta presión ha hecho saltar la tranquilidad también entre la pareja", dicen, en referencia a la compleja situación que afronta la familia de Carlo y la repercusión que esto tiene en la imagen pública de los Campos. De hecho, hasta el momento la única que se ha visto obligada a hablar de este tema es Alejandra Rubio, que hace unos días en Vamos a ver, defendió a su suegro y negó la veracidad de las acusaciones.

Tal es la presión de la hija de Terelu, que en las últimas horas ha emitido un comunicado en el que evidencia su hartazgo y avisa de tomará medidas contra las falsedades que se digan de su familia: "Cada día me levanto con titulares falsos de medios digitales dirigidos hacia mí y mi entorno, refiriéndose a mi embarazo, mi relación, mis relaciones familiares… Ya no me creo nada de lo que leo", comienza el texto, donde señala también las críticas que se ha hecho a compañeras influencer por acudir a Valencia para ayudar en las consecuencias de la DANA: "Influencers increpados con falsedades mientras ayudan en la terrible tragedia ocurrida en Valencia, noticias tergiversadas, manipulación de declaraciones para obtener más clics… Sinceramente, esto me parece una verdadera locura. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por tener más visitas en sus páginas?", se pregunta.

Aunque evita dar más explicaciones sobre su vida privada, esta publicación llega apenas unas horas después de saltar a la prensa sus presuntos problemas con Carlo, negando así que exista un distanciamiento y dejando claro que están más unidos que nunca ante el inminente nacimiento de su primer hijo. "Me da mucha pena tener que poner este mensaje en redes sociales cuando intento no darle importancia a estas cosas. Aprovecho para decir que también hay gente maravillosa en el medio", concluye.