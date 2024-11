Mar Flores, muy ilusionada con la llegada de su primer nieto

Mar Flores fue la encargada de presentar la aplicación RED FUN EXPERIENCIE, y posó ante los medios, donde tuvo la ocasión de confesar lo ilusionada que está ante la pronta llegada de su nieto, fruto de la relación que mantiene su hijo mayor Carlo, con Alejandra, la hija de Terelu Campos. "Como ya he dicho en otras ocasiones, es una experiencia maravillosa. Al principio la palabra abuela, no me hizo mucha gracia, pero ahora estoy encantada. Al principio fue un shock, pero pasó, y sobre todo porque los futuros padres están felices. A los hijos se les educa y a los nietos se les malcría. Espero que me lo dejen mucho" Así lo contó.

Al preguntarle por todo lo que ha ocurrido en Valencia y Málaga, su cara cambió de repente. " Ha sido una tragedia sobre todo lo de Valencia. "Nos ha afectado muchísimo lo que ha ocurrido, lo que único que se desea es la pronta recuperación, es terrible las personas que han perdido familiares y sus casas. Tengo el corazón partido por todo lo que está ocurriendo en esas comunidades. En cuanto me llamaron , no dudé en prestar mi colaboración y lo hice encantada, vi mucho cariño en la gente, y eso es bonito. A mi cuando me piden ayuda, no me lo pienso, voy y hago todo lo que esté en mi mano, por supuesto nada de postureo".

Al preguntarle por la visita de los Reyes, dijo que reaccionaron de una manera estupenda. " Quizás en el momento que llegaron no fue el más adecuado, creo que tenían que estar allí y su reacción fue perfecta, dando ayuda, consuelo, aguantando la regañina que les cayó, manteniendo la situación con mucha entereza. Las imágenes hablan por sí solas, se han visto en todo el mundo. Mis hijos querían ir a Valencia, y prestar su ayuda. Yo les ha parado, porque tenían que continuar con su vida de colegio, pero sí han vivido el espíritu de ayuda en casa, igual que lo he hecho yo y también su padre, que desde Fortuny, ha enviado camiones de comida". Y así se despidió.