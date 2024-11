Jude Law aparece totalmente desnudo, de frente, en su última película

Es uno de los actores más guapos, quien a sus cincuenta y un años ha accedido a aparecer totalmente desnudo, frente a la cámara, mostrando sus partes pudendas, en su última película, "Eden". Las mujeres que quieran deleitarse con esa visión (o los del mismo sexo del actor que gusten contemplando su órgano masculino) tendrán que esperar en España a que se estrene dicho filme, no así en Estados Unidos donde ya se ha exhibido, y en el reciente Festival de Cine de Toronto. Está ambientada en la isla de los Galápagos y Jude Law interpreta a un doctor residente con su esposa en una cabaña, quienes deambulan todo el rato en pelotas. Fácil será decir que la productora se ha beneficiado económicamente ahorrando en el capítulo del vestuario.

Para los lectores que no identifiquen la figura de Jude Law, no recuerden, o ignoren, su identidad profesional, les decimos de entrada que fue el coprotagonista, con Matt Damon, de "El talento de Mr. Ripley", fechada en 1999, en el personaje del "playboy" estadounidense Dicky Green Leaf, rodada en Italia; una trama que ya con otro título se rodó años antes, "A pleno sol", basada en una espléndida novela de Patricia Higsmith, con Alain Delon encabezando el reparto. Aunque Jude Law ha rodado otras destacadas películas, la mencionada es la que más repercutió en la filmografía de este actor británico residente en los Estados Unidos.

David Jude Hayworth Law, que adoptó a partir de sus inicios como actor teatral y mantuvo en el cine el apelativo de Jude Law, es natural de Londres. Fue hace treinta años cuando después de una etapa teatral en la capital inglesa dio el salto a los Estados Unidos, desembarcando en Nueva York, con muy escaso dinero para sus primeros gastos de subsistencia, hasta que buscando una oportunidad la encontró en un teatro de Broadway representando la obra "Indiscretions".

Dentro de pocas semanas, en diciembre, cumplirá cincuenta y dos años. Ha tenido una apasionante vida amorosa y es padre de seis hijos, aunque en alguna biografía aparece con uno más. Unos los tuvo en sus matrimonios y otros con algunas de sus muchas amantes.

De sus películas, aparte de la ya mencionada, hay que recordarlo como protagonista de "Sherlock Holmes", donde incorporó el papel de Watson; "Animales fantásticos"; fue el soldado de "Cold Mountain" y un supuesto Papa norteamericano, sátira de Paolo Sorrentino en "The Young Pope". Títulos de una larga lista de cintas, que se alarga hasta la cifra de sesenta, donde en algunas ofició de actor y hasta productor. Se trata desde luego de quien no sólo ha brillando por su indudable atractivo físico, lo que la revista People reconoció en 2004 nombrándolo por decisión de sus lectores "El hombre más sexy del año". Lo ha seguido siendo durante una década más. A él le fastidia que lo reconozcan sólo por su belleza; tiene una vocación intensa por el cine, al punto que procura ver a la semana tres o cuatro estrenos, desde que era jovencito. Talento, en resumidas cuentas, no le falta. Tampoco cultura: sus padres eran profesores y de ellos aprendió desde que era niño su aplicación por el estudio.

En los últimos tiempos la televisión es el medio donde más ha trabajado, dado que la industria del cine actual dista mucho de la que él empezó viviendo hace décadas y en la actualidad protagoniza una serie, con secuelas, de "Star Wars: Skeelenton Crew, con la multinacional Disney +; el último episodio a estrenarse en diciembre presenta a un adulto Jude Law que se embarca con cuatro niños en un viaje intergaláctico. No obstante esa vinculación con la pequeña pantalla, para la grande rodó últimamente "The Order", en el personaje de una agente del FBI, en los pasados años 80 del anterior siglo. Drama que presentado en el Festival de Venecia del mes de septiembre obtuvo buenas críticas y sonados aplausos del público dirigidos a Jude, que estuvo presente.

Su vida privada está llena de historias amorosas, la primera de ellas cuando contrajo matrimonio en 1997 con la actriz Sadie Frost, a quien conoció rodando la película "Shooping". Tuvieron tres hijos y se divorciaron en 2003. La sustituyó en su corazón con otra actriz, Sienna Miller, a la que recordamos en "Alfie". Tres años de relación, que se interrumpieron porque él le fue infiel, que ha sido una constante en su vida, esta vez con la niñera de sus hijos. Otras parejas del donjuán británico fueron: la modelo neozelandesa Samantha Burke, con la que tuvo una hija; la actriz Ruth Wilson, la cantante Catherine Harding, madre de una niña y puede que hubiera más féminas encandiladas por el guapo seductor. Cuya existencia, tras lo contado, podía ser perfectamente un guion magnífico para ser llevado a la pantalla. Por él mismo, naturalmente.