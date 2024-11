Risto Mejide y la actriz Grecia Castta hacen oficial su relación sentimental

Después de que se le relacionase públicamente con Grecia Castta y se dejaran ver dando un paseo por las calles de Madrid el pasado 29 de octubre, Risto Mejide ha hecho oficial su relación sentimental con la actriz en los Premios Antenas de Oro.

La pareja llegaba a la gala cogidos de la mano, saludando y muy sonrientes ante las cámaras, pero, sin embargo, evitaban responder a las preguntas que la prensa les hacía sobre su historia de amor.

Minutos más tarde, Mejide confirmaba que su estado civil ha cambiado: "No voy a hablar de mi vida personal, no lo he dicho cuando estaba soltero, no lo voy a hacer ahora que no lo estoy".

Tras la ceremonia, Risto y Grecia caminaban hasta la salida cogidos de la mano y posaban para los medios, confirmando que están juntos y enamorados: "Mi vida privada la veis vosotros, ya está".

Además, Grecia de 30 años, cuyo debut fue en Torrente 5 y ha trabajado en series de éxito como "La que se avecina" o "Servir y proteger" también quiso expresar su felicidad confirmando que su relación con Risto va "muy bien, todo bien, gracias".