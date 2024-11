Gabriela Guillén, Ortega Cano o Norma Duval, en la cena solidaria organizada por Arantxa de Benito

Un año más Arantxa de Benito ha reunido a mas de 500 personas con el fin de recaudar fondos para la ONG, INFANCIA SIN FRONTERAS, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia. La cita como de costumbre en el restaurante La Masía de José Luis. La anfitriona a pesar de la cantidad de gente que acudió los recibió de manera impecable y dio las gracias por la asistencia.

En esta ocasión comentó que parte de la recaudación irá destinada a Valencia: "Los madrileños son siempre los más generosos. Es impresionante la cantidad de gente que ha querido colaborar. Estoy feliz porque es el trabajo de mucha gente, y de muchos años y de verdad es que merece la pena". Así lo contó.

De la relación con su exmarido el que fuera futbolista del Real Madrid, comentó que es inexistente: "Lo importante es que ahora sí tiene trato con sus hijos, eso es lo importante, y ahora estamos en ese momento".

La Crónica Rosa con la anfitriona de la noche.

Numerosos rostros conocidos acudieron a la cita

Gabriela Guillén en el momento de su aparición se armó un gran revuelo, y como es costumbre se mostró muy cauta en sus respuestas cuando se le preguntó por la portada y la entrevista concedida a la revista Hola de Bertín Osborne, padre de su hijo: "Me parece todo muy buen. Dentro de poco celebraremos su primer año . Todo el que quiera estar con mi hijo, las puertas están abiertas".

Ortega Cano llegó con su hija Gloria Camila, que no puede ser más guapa, hace poco que ha roto su relación con su novio. "Estamos bien, porque ha sido de mutuo acuerdo". El diestro se recupera de la lesión que sufrió en el hombro, bajando las escaleras del metro. " Voy bien, pero esto es muy lento, afortunadamente no he tenido que pasar por el quirófano" . Al preguntarle por sus hijos, comentó que José Fernando está bien, sin dar más detalles y que José María en casa da pases con el capote, pero que le ve que tiene mas dotes para el futbol, y es totalmente seguidor del Atlético de Madrid".

Colate Vallejo- Nájera quiso apoyar a su amiga Arantxa: "Nuestra amistad es de hace décadas, y no podía faltar estando en España". De su hijo prefirió no entrar en detalles sobre los contenciosos judiciales que tiene con su exmujer Paulina Rubio. "Espero que la Navidad la podamos pasar juntos".

Norma Duval, apareció sin su marido, porque se encontraba en Suiza. "Pasamos mucho tiempo allí". Diana Navarro, está entusiasmada porque el próximo Abril, va a estar en Teatro Real de Madrid, para celebrar su 20 aniversario en los escenarios. Carmen Morales y su hermana Shaila Durcal, fieles a la cita, al igual que tantos rostros conocidos, como Maribel Yebenes que llegó acompañada de su hija Miriam y Raúl su marido, un matrimonio que no puede estar más unido.