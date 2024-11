Muere María de Mora, conocida por organizar cenas entre poderosos y famosas

Después de años alejada de la vida pública, este viernes hemos conocido el fallecimiento de María de Mora, empresaria que saltó a la fama por organizar cenas entre hombres poderosos y famosas. Fue en el año 2000 cuando su nombre salió a la luz en los platós de Telecinco y comenzaron a surgir rumores de la existencia de una lista de nombres de famosas que habrían ofrecido sus servicios de acompañamiento a algunos de los hombres con más poder de nuestro país. María de Mora se encargaba de establecer el contacto entre ellos.

Una ‘relaciones públicas’ que generaba controversia en cada una de sus apariciones, motivo por el que se convirtió en una cara habitual en la televisión durante aquellos años: A tu lado, Sálvame,

Este 22 de noviembre, y tras años alejada de la televisión, se ha conocido la triste noticia de su fallecimiento. Aunque en el año 2014 desveló que estaba en tratamiento contra el cáncer, por el momento se desconoce si estas han sido las causas de su muerte.

Según ha podido saber este medio, los restos serán velados este viernes en el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, Madrid, a partir de las 11 de la mañana.

Sus últimos años fuera de los medios

Hace años que María de Mora decidió alejarse de los platós de televisión y centrarse en su carrera como empresaria. Dejó atrás sus labores de relaciones públicas y se reinventó como asesora estética. Fue en mayo de 2023 cuando contó la noticia a través de sus redes sociales, confesando su ilusión por esta nueva etapa en la que recomendaba a sus clientas tratamientos de belleza y medicina estética, de la cual ella misma era consumidora.

Aunque dejó de lado esa etapa mediática seguía teniendo relación con alguna televisivas como Malena gracia, con la que se dejó ver el pasado mes de abril en su perfil oficial de Instagram.

Una de sus últimas visitas a la televisión fue en el año 2014 para hablar sobre el cáncer que padecía por tercera vez: "Cuando me dijeron que tenía cáncer, mi primera reacción fue decir: 'no me lo puedo creer'. Tuve miedo, mucho miedo. Pensé que no iba a poder superarlo. Cuando me lo dijeron, creí que no iba a tener fuerzas para afrontar un tratamiento tan agresivo como el que atravesé hace 17 años".