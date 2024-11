Cándido Conde-Pumpido Varela reaparece como reportero tras su último altercado

Cándido Conde-Pumpido Varela protagonizó el pasado mes de mayo un altercado en las puertas de Mediaset España tras sufrir un supuesto brote psicótico cuando, en torno a las seis de la mañana, exigió que le entregasen unas grabaciones amparándose en la Ley de Protección de Datos y cuyo contenido aún no se ha hecho público. ¿Qué esconden las imágenes que el abogado exigía al grupo de comunicación? Lo que está claro es que no quiere que trascienda.

En un extenso comunicado publicado en Instagram, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional ofreció 20.000 euros de recompensa a "aquella persona que me facilite información concluyente", además de "pruebas como información de programas periodistas productoras o canales en los que se haya podido utilizar mi imagen", tras conocerse el altercado. Vestido con traje y desde su despacho, se presentó ante los interesados hablando de su trayectoria profesional denunciando que la "persecución en la que me he visto objeto en los últimos años".

Dos meses después de su comunicado, el abogado reapareció en la VIII edición de los Premios Woman que se celebró en el Casino de Madrid junto a celebridades como Nieves Álvarez, Blanca Suárez, Manuel Carrasco, entre otros. Aunque formaba parte de la lista de invitados, Conde-Pumpido Varela ejerció de reportero para el magazine LifeTV España y posó en el photocall junto a su compañera, la modelo Michele Naidenova.

"Fue una noche especial haciendo cosas diferentes en los Premios Woman y con una compañera ante las cámaras con mucho futuro (...) Gente que sabe disfrutar y que lo hizo. Que bien lo pasamos", escribió muy contento tras haber podido entrevistar a algunas de las famosas que pasaron por la alfombra roja como Adriana Abenia o Rocío López Bueno, la influencer de moda conocida como RoRo.