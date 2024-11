El retrato de Annie Leibovitz a los Reyes no defrauda

Beatriz Miranda ha visto el cuadro que Annie Leibovitz ha hecho a los Reyes de España por encargo del Banco de España, con una puesta muy cuidada. En vez de acudir al Museo Balenciaga, que posee un fondo espectacular entre ellos los vestidos de Bunny Mellon, han recurrido a una fundación catalana Antoni Montpalau en Sabadell, que posee unos fondos maravillosos y que buscaron Eva Fernández, estilista de la Reina y la propia Doña Letizia, puesto que para este retrato quería que fuera un diseño con historia. Se trata de un vestido de Cristóbal Balenciaga en color negro, drapeado y con escote palabra de honor, sin tiara, con varias joyas de pasar, entre la que destacan los pendintes y el colalr de chatones, en una imagen atemporal que va a envejecer muy bien.

Sigue hablándose de la imagen de Chabelita llorando el pasado viernes en TV, lo que ha hecho plantear a nuestras colaboradoras si lo que cuenta es verdad. Como ha comentado el director de Es la Mañana, no es una familia desestructurada, es que está "p´allá", en parte por las tradiciones gitanas y cuyo centro de esa familia es alguien que no está, que es Isabel Pantoja, la que da de comer a todos. Una familia de costumbres, anquilosada en el pasado, con miedo al prejuicio y al qué dirán, basta con ver el comunicado del embarazo de Chabelita. Una Isabel que animó a su hija a ser madre y después las cosas se torcieron, quizás fruto de la desesperación por las afrentas de su hija.

Ayer Pablo Motos respondió al pobre multimillonario Broncano. Motos destacó que "no puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo y se insinúen cosas que no son ciertas". Pese a lo que se dijo en un primer momento, la entrevista al piloto se grabó con total normalidad, sin embargo, un contrato de exclusividad con la cadena, no con la productora, impidió que esa charla se pudiese emitir. Dorna, la empresa organizadora del Mundial, tiene un acuerdo con Atresmedia por tanto es lógico que los programas del grupo de comunicación tengan preferencia frente al resto.