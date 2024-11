Laura Escanes reacciona a la relación de Risto Mejide con Grecia Castta

Laura Escanes podría haber encontrado un nuevo amor tras su relación con el cantante Álvaro de Luna. Según el podcast En todas las salsas, el afortunado es el también influencer catalán Sergio Turull, con el que llevaría varias semanas de discreta relación aunque, por el momento, prefiere no adelantar ningún detalle. "Hay muchos Sergios en mi vida, pero es que hay cada titular... Si me tengo que justificar o explicar cada titular, acabaría asqueada de la vida. He aprendido que a veces es mejor no hacer ni caso, o sea, seguir tu vida y ya está", confesó.

No oculta que le conoce, "pero conozco a mucha gente". "A la mínima que ya te das like con alguien ya te relacionan y es bastante absurdo. Anda que no hay gente para juntarme. Ayer hice mis primeros 10 kilómetros y había 10.000 personas", aseguró, dejando claro que no ha empezado a hacer footing por Sergio como se ha dicho. "Estoy soltera sí, como siempre" insistió. ¿Le gustaría encontrar el amor en 2025? "Si el amor va a sumar, que venga el amor. Si el amor va a restar, me quedo como estoy", respondió.

Sin embargo, la creadora de contenido no ha olvidado del todo a su exnovio y recientemente le lanzó un demoledor dardo en redes sociales: "Acepté que me llamaras tóxica, insegura, loca, y pensaba que el problema lo tenía yo, pero en realidad me habías engañado mil veces. Entonces soy tonta". En declaraciones a los micrófonos de Europa Press, fue más discreta y aunque confesó que "cuanto las cosas tal cual, no me escondo", echó balones fuera: "Ni dardo ni nada, pero siempre se aprende de todo".

Mucho más discreta se mostró cuando salió el tema de la nueva relación de su exmarido, Risto Mejide, con la actriz Grecia Castta, que hicieron lo suyo en la ceremonia de entrega de los premios Antenas de Oro. Una presentación como pareja sobre la que Laura prefirió no opinar, manteniéndose al margen de la vida sentimental del padre de su hija Roma como siempre ha hecho desde su separación en septiembre de 2022. "A ella no la conozco, pero si él está feliz, Roma está feliz y todo está bien. A tope. Todo tiene su proceso y la verdad es que todo está genial. Tenemos el mismo objetivo, que es que Roma esté bien y que sea feliz, y mientras eso sea así, vamos a estar bien", reconoció.

Después de que se relaciones públicamente, el presentador y la actriz se dejaran ver dando un paseo por las calles de Madrid el pasado 29 de octubre, la pareja hizo oficial su relación en los Premios Antenas de Oro celebrados el pasado sábado en el Casino de Aranjuez. La pareja llegó al lugar cogidos de la mano, saludando y posando de lo más sonrientes ante las cámaras para normalizar lo suyo.