La sorprendente transformación de Lucas, de 'Andy y Lucas': ¿Qué le ha pasado?

Lucas González, integrante del dúo Andy y Lucas, continúa siendo objeto de atención por su llamativo cambio físico. Su reciente aparición en el evento LifeStyle on & Show Business TV en Madrid no pasó desapercibida, y su rostro, especialmente su nariz, ha vuelto a ser el centro de comentarios tanto en redes sociales como en tertulias televisivas. Aunque el artista ha negado en múltiples ocasiones haberse sometido a una cirugía estética, algunos detalles recientes han reavivado las especulaciones.

La polémica por su transformación física

En septiembre, Lucas ya enfrentó una oleada de rumores tras reaparecer con un aspecto diferente. En ese momento, negó rotundamente haberse hecho retoques mayores y atribuyó su transformación a masajes faciales, el paso del tiempo y cuidados estéticos básicos. "Nada pichado. Lo que me hago es mucho masaje facial. Me hago mis masajitos para aquí y para acá. ¿Esta nariz que tengo? Ésta es de mi padre, picha, será genética. Se me estará cayendo o yo qué sé, pero eso ya no es culpa mía. Yo no me he hecho nada de nada", aseguró en redes sociales.

Sin embargo, en el programa TardeAR, Lucas reconoció posteriormente haber recurrido al bótox: "Lo único, lo único, lo único que me he pegado algún pinchacito a lo mejor para el bótox, pero poco más", admitió, minimizando la relevancia de este procedimiento.

Especulaciones sobre su nariz y posibles causas médicas

A pesar de estas aclaraciones, su reciente aparición ha reavivado los rumores, especialmente en relación a su nariz. Según se puede observar, su tabique nasal parece más ancho y presenta un pliegue alar más pronunciado. Este cambio ha generado debate en programas de televisión, donde incluso se ha planteado la posibilidad de que el cantante haya pasado por una rinoplastia. La periodista Marisa Martín Blázquez explicó en un espacio televisivo que estas modificaciones podrían deberse a una complicación médica conocida como "nariz en silla de montar", una deformidad del tabique que suele estar asociada a traumas o cirugías previas.

"Para poder corregirlo, hay que ponerse unos injertos para recrear el soporte del cartílago", detalló la periodista, añadiendo que esta condición, también conocida como "nariz de boxeador", puede incluso causar problemas respiratorios que requieran intervención quirúrgica.

Por su parte, Lucas sigue afrontando las especulaciones con humor y desdramatización. Insiste en que los cambios en su rostro responden a factores naturales, como la genética y el paso del tiempo, además de su rutina de masajes faciales y cuidado personal. En sus propias palabras: "Soy el mismo. Me ves aquí y me ves diferente. Me ves en la calle y también… pero no me he hecho nada de nada".