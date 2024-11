Así fue el parto de Anabel Pantoja: "Papi y la abuela no nos dejaron ni un minuto"

Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez están viviendo una de las etapas más bonitas de su vida con el nacimiento de su hija Alma y están experimentando todo de nuevo desde la preciosa perspectiva de ser padres primerizos.

"El regalo que me dio David Rodríguez y la vida. Gracias princesa porque has sido lo mejor que he podido hacer en estos 38 años que tengo. Eres ya para siempre y vamos a protegerte con la VIDA", escribía Anabel Pantoja en un post en sus redes sociales contando a sus seguidores cómo fueron las 48 horas previas a dar a luz.

Las 48 horas más especiales

En el video se puede ver como Anabel se mete en el mar, "me bañé en la que será tu playa" contaba. Después fue a dar el "paseo de siempre", estuvieron con el doctor, comprobando que todo estuviera bien. Y finalmente llegó la madre de Anabel, Merchi, y su suegra, que estuvieron con ella en todo momento, antes y después del parto, arropándola y acompañando todo el proceso.

Se metió en la piscina y en la ducha para aliviar los dolores de las contracciones y se fue al hospital, entrando al paritorio por su propio pie, donde el equipo de médicos ya estaba preparado. Como ella cuenta, "ni papi ni la abuela nos dejaron ni un minuto". Le pusieron la epidural y finalmente llegó el expulsivo, donde se puede ver a Anabel emocionada al ver a su hija por primera vez.

En la publicación también aprovechó para dar las gracias a todo el equipo de médicos que la asistió durante el parto: "Gracias a el doctor Ramón Santana y la matrona Marta. Sin ellos no hubiera sido posible, sois mis ÁNGELES. Por supuesto a mi doctor Carlos Blanco-Soler y la enfermera Lucía por todo mi embarazo. Os echaré de menos".

Ahora con los tres en casa y con la ayuda de su madre, que se quedará los próximos meses, Anabel está adaptándose a esta nueva y preciosa realidad de ser madre primeriza.