Marga Prohens revela que padece esclerosis múltiple desde los 19 años: "Vivo la vida con pasión"

"No soy una persona enferma, pero tengo una enfermedad, la enfermedad de las mil caras", así comienza el vídeo más personal, emotivo y seguramente más difícil de la presidenta del gobierno de Baleares, Marga Prohens, en el que ha revelado que a los 19 años fue diagnosticada de esclerosis múltiple cuando estaba estudiando la carrera universitaria en Barcelona y que ha marcado su "forma de entender la vida". Prohens explica que "a esa edad asimilar las palabras "enfermedad crónica", saber que la enfermedad te va a acompañar siempre y que no tiene cura es una situación muy dura, una realidad difícil de aceptar.

La presidenta balear ha hecho este anuncio a través de sus redes sociales con un vídeo del preestreno del cortometraje 'Hoy no es siempre" que fue proyectado este martes en el acto "Mil maneras de luchar: un encuentro inspirador" celebrado en Ibiza, en el que varias mujeres relatan su experiencia con la enfermedad. En él ha explicado que nunca antes había contado que padece la enfermedad por "pudor": «Por ser un personaje público durante estos años me cuesta mucho hablar de ello no porque quiera esconderlo, porque a mí me define una forma de ver la vida y también una forma de trabajar y entregarme a los demás en un servicio público, pero por pudor, porque yo estoy bien y me diagnosticaron de forma muy rápida», contó muy emocionada.

Esta es mi historia. Jamás lo había contado antes por pudor, porqué no soy referente de nada, pero no puedo estar más que agradecida y orgullosa de nuestra sanidad, de las mejoras en los tratamientos de la esclerosis múltiple

"En principio lo niegas y cuando tu mente niega, tu cuerpo responde mal, hasta que lo aceptas. Pero es difícil aceptar y en mi caso, ese proceso de aceptación vino acompañado de una depresión, que nunca he confesado pero que no me escondo de decirlo. Me preguntaba ¿podré acabar la carrera?, ¿podré tener hijos?, ¿podré viajar?, ¿podré caminar?, ¿podré valerme por mi misma? ... y esto a los 19 años es muy duro», confiesa entre lágrimas.

Uno de los momentos que le han marcado fue cuando una persona mayor con el mismo diagnóstico le dijo que "algún día agradecería a la vida esa enfermedad". Tras estas palabras dijo que salió, literalmente, corriendo: "No es que nunca lo haya agradecido, pero sí que ha marcado una forma de entender la vida. Yo vivo la vida con pasión, todo lo que hago lo vivo con pasión, mi entrega, mi dedicación... Creo que las personas a veces olvidamos que esto no es eterno y que esto no dura para siempre. Hoy estás bien, pero puede que mañana se acabe. Pero si hoy estás mal, también pasará. Hoy no es siempre", aseguró.

De la negación a la pena, de la pena a la rabia, y de la rabia a vivir con pasión. Gracias, Marga, por compartir tu historia con todos. https://t.co/vTT4VMsiq5 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 3, 2024

Los mensajes de apoyo hacia Prohens, no se han hecho esperar, como el del presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo: "De la negación a la pena, de la pena a la rabia, y de la rabia a vivir con pasión. Gracias, Marga, por compartir tu historia con todos",

Tras el preestreno del corto, se celebró un coloquio en el que participó la presidenta como afectada junto con otras mujeres. SIn duda, un testimonio valiente e inspirador para muchas personas y que se suma al de otras personalidades famosas como las actrices Christina Applegate y Selma Blair o la influencer María Pombo son tres ejemplos de superación.