María José Suárez cambia a Escassi por Iker Casillas

A rey muerto rey puesto. Y María José Suárez no ha elegido mal. De ser cierta la información que leemos en la portada de Semana a toda página, la modelo está olvidando a Álvaro Muñoz Escassi con la compañía de Iker Casillas. Nadie habla de relación, ni siquiera Semana. Pero en Es La Mañana de Federico hemos sabido que el pasado 13 de noviembre, hace menos de un mes, la miss y el futbolista estaban en la taberna Los Gallos, en Madrid, en actitud bastante cariñosa.

Las fotos se tomaron el pasado fin de semana (29 ó 30 de noviembre) y en ellas Íker y María José aparecen acompañados por varios amigos. Dice la revista que después de cenar en un conocido restaurante de la capital y de disfrutar de una agradable sobremesa, se despidieron de sus amigos y se marcharon solos a una discoteca madrileña "donde disfrutaron de la noche y de su mutua compañía". No hay besos, no hay abrazos, no hay arrumacos. Corre el aire. Pero sí muchas sonrisas y "complicidad" y los dos son perros viejos y conocen cómo funcionan los medios.

Lo mejor de toda esta historia es la endogamia. La pareja se conoce desde hace más de 20 años. Íker es amigo íntimo de Feliciano López, el ex de María José. Y María José es íntima de Eva González, ex de Íker. Es verdad que todas estas historias de amor son del siglo XX. Pero esto le da todavía más morbo al asunto.

Gabriela Guillén desmiente su entrada en Gran Hermano Dúo

Diez Minutos publica en portada una exclusiva que ha sido desmentida de manera categórica por su protagonista a Es La Mañana. La revista da por hecho que la madre del hijo menor de Bertín va a ser concursante de Gran Hermano Dúo. Dice Diez Minutos que ya ha firmado el contrato y que entrará en la casa a concursar a principios de 2025. No lo haría sola, ya que estaría acompañada de su amiga Raquel Arias.

Sin embargo Gabriela niega la información. Hace poco nos confesó que sufre "hijitis", palabra con la que describe que es incapaz de pasar mucho tiempo alejada de su hijo. Reconoce que la oferta ha existido: "me lo propusieron hace tiempo pero lo rechacé". Pero asegura tajante: "Esa noticia no es verdad".

Carmen Borrego vuelve a pasar por chapa y pintura

Carmen Borrego es portada de Semana porque ha vuelto a pasar por quirófano. La mascarilla ha hecho mucho por la cirugía estética, y de esa guisa vemos a la hija de Teresa Campos en un reportaje en el que se aprecia claramente el retoque. Borrego tapa con gafas de sol, máscara y un chal las cicatrices que muestra las secuelas de un posible lifting, con cortes a la altura de la oreja. Según Semana, Carmen ingresó el pasado 28 de noviembre a primera hora de la mañana en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid. La acompañaban su marido, José Carlos Bernal, y su hija Carmencita.

Según el entorno de la periodista, Carmen tenía pensado someterse a un lifting cervical, recomendado a quienes tienen exceso de piel en el mentón, una blefaroplastia y una braquioplastia (para eliminar la piel sobrante de los brazos).

No es la primera vez que Carmen se somete a un retoque y lo hace público. La hija de María Teresa comercializa con cada detalle de su vida, y esto no va a ser menos.

Eugenia de Borbón, se estrena en la portada de Hola

Hola ofrece imágenes exclusivas del paso de la hija de Luis Alfonso y María Margarita por el baile de debutantes el pasado fin de semana. Vestida con una creación de Carolina Herrera que perteneció a su madre y tocada con una diadema también prestada, Eugenia se estrena en las páginas del papel couché con una amplia sonrisa.

Es su primer reportaje como protagonista y posa como cualquier adolescente de su edad. Su generación es experta en mirar a la cámara. Y con ella, Apple, la primogénita de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, líder de Coldplay, que se llevó la mitad de las atenciones.

Cóctel de noticias

La dura confesión de Fabiola, portada de revista. Semana y Diez Minutos publican la dura frase de su futuro libro contando que sufrió abusos sexuales con apenas cinco años. En Diez Minutos, Fabiola aclara que la única persona que conocía su sufrimiento hasta ahora es su hijo Carlos.

Ernesto de Hannover se recupera de un accidente con la ayuda de su hijo Christian. Según Hola, el todavía marido de Carolina de Mónaco (que se sepa no han firmado los papeles del divorcio) tuvo que pasar una noche en la clínica Rúber de Madrid debido a una caída. En las imágenes vemos al aristócrata alemán abandonado el hospital con su hijo, marido de Alessandra de Osma. Ahora lleva andador, pero eso no le impide ir a comer con sus amigos a los restaurantes de la capital.

Las nueras del duque de Alba, amigas íntimas. Según Hola, la duquesa de Huéscar y la Condesa de Osorno han viajado con sus maridos, los hermanos Fernando y Carlos a París sin sus hijos. Los dos matrimonios tienen excelente relación e incluso viven en el mismo edificio, muy cerca del Palacio de Liria.

Minerva Piquero presenta en Hola a su hija. Se llama Gabriela y quiere ser artista.

María Fitz-James celebra su 50 cumpleaños con la jet silenciosa. Se trata de todos esos famosos que tuercen el gesto cuando se encuentran con un reportero pero que luego no dudan en hace entrevistas o exclusivas a demanda. Entre ellos Eugenia Silva o Alejandra de Rojas, dos habituales de esta publicación.

Antonio Matos recuerda a Caritina Goyanes en Hola. Matos, que es como le llaman sus amigos, va a continuar con el legado de su mujer a través de Sixsens, el cátering que montó la hija de Cari Lapique con gran éxito. "Ahora sólo puedo mirar al cielo y decir amor, échame una mano".

Rocío Osorno, modelo de Marciano By Guess en Hola. La influencer sevillana, que acumula un millón setecientos mil seguidores, posa para la revista y explica cómo afecta a su vida el haber estado casada con Coco Robatto. "A veces he sufrido comentarios de odio, como cuando se hizo senador de Vox. A día de hoy, que estamos separados, me siguen atacando por temas suyos".