El currículum criminal del marido de Madame de Rosa que han tratado de ocultar

María José Suárez e Iker Casillas coinciden en sus versiones, que son amigos desde hace 20 años y lo van a seguir siendo. El futbolista ya se manifestó en Twitter: "Que aburrimiento, de verdad. Dejad de crear rumores y chuminadas. Si coincido con María José nos saludaremos siempre. Incluso hasta tomaremos una cerveza juntos. Es más, compartiremos hasta mantel! Son más de 20 años que nos conocemos. Sed serios por favor… ". Horas más tarde se enfadó con los periodistas que le preguntaban mientras que María José daba su versión en Y Ahora Sonsoles, donde dijo lo mismo: "nos conocemos hace muchísimo tiempo" y comentó que si tuvieran algo que ocultar, no se pasearían por los sitios de moda de Madrid. "Ayer lo hablaba con Iker "oye, lo desmientes tú o lo desmiento yo, porque esto no tiene ningún sentido... que estén especulando con esto"… Aunque no se ha hablado ni de compromiso ni de relación, habrá que seguir esperando después de sus desmentidos a ver si nos sorprenden y más.

Ángela Rozas -conocida en redes como Madame de Rosa- está en el centro de la polémica porque tapó a su marido alunicero durante años y que ha sido una auténtica sorpresa para sus seguidores.

El marido de la influencer fue detenido el pasado 12 de marzo en el distrito de Hortaleza tras un registro. La policía seguía su pista y fue entonces cuando fue detenido para meterlo en prisión. Su marido suma 26 antecedentes desde 1998 y es un viejo conocido de la Policía por robos con fuerza, alunizajes o uso de coches para acceder a establecimientos de lujo. Aunque ella no está siendo investigada por nada, era conocedora de todo e iba en el coche en el que huyó de la policía. Además asegura que "seguiré enamorada de él hasta que me muera".

Meghan Markle reaparece espectacular con un vestido negro palabra de honor y se codea con actrices de Hollywood, mientras el príncipe Harry estaba "trabajando" en una cumbre en Nueva York en la que se ha reído de los rumores de crisis. Además hemos conocido que en la última declaración de impuestos de la fundación Archewell se ha revelado que un donante misterioso ha inyectado la nada desdeñable cifra de cinco millones de dólares (unos 4,7 millones de euros) para que los Sussex sigan repartiendo bondad. Además de esa desorbitada cantidad también recibieron otros 335.000 dólares (unos 320.000 euros) de cinco benefactores diferentes.

Beatriz Cortázar estuvo cenando con Fabiola Yañez, ex mujer del presidente de Argentina Alberto Fernández, donde Fabiola se rindió al poder de los productos ibéricos, incluso bailó durante una actuación de flamenco.

Los Goyanes-Lapique, en Vietnam para cumplir el último sueño de Caritina en un viaje que había organizado antes de fallecer para todos sus seres queridos y que ahora están realizando a modo de homenaje su madre, Cari Lapique, los dos hijos de Caritina, su yerno, Antonio Matos, los padres de éste, y su hermana Myriam.