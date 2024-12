Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convierten en padres de su primer hijo y Mar Flores confirma su nombre

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado la bienvenida a su primer hijo, un bebé que ha llegado al mundo este viernes 6 de diciembre en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

La pareja había ingresado en el centro médico el día anterior por la mañana, para dar a luz en un parto programado. La llegada de este pequeño ha llenado de felicidad a toda la familia, que ha esperado con ilusión el nacimiento del nuevo miembro.

Aunque fue la propia Alejandra Rubio quien, por error, desveló el nombre del bebé hace unos días, ha sido su suegra, Mar Flores, quien ha confirmado oficialmente que el pequeño lleva el nombre de Carlo, en honor a su padre y su abuelo, para así continuar con la tradición familiar, por tanto el bebé se convierte en un nuevo Carlo Costanzia dentro de la familia.

El ingreso de la pareja en el hospital tuvo lugar el jueves 5 de diciembre, y aunque se rumoreaba que el parto estaba programado desde hacía semanas, los detalles exactos del nacimiento siguen siendo un misterio. Sin embargo, la abuela paterna ha comentado sentirse muy emocionada y que "el bebé está sano y la mamá está bien, y que se trata de un momento muy especial y muy feliz.

Visiblemente emocionada, Mar ha añadido que este es un día muy especial para ella, pero ha preferido no entrar en detalles sobre el parto, evitando revelar si fue natural o por cesárea: "No tengo nada que contar. Eso no forma parte de mi".

Mar Flores tampoco ha querido confirmar si ha coincidido con otros miembros de la familia durante su visita al hospital, manteniendo la discreción sobre los detalles privados del momento.

Con la llegada del pequeño Carlo, la familia Costanzia y el clan Campos celebra este esperado y feliz acontecimiento.