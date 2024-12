Jessica Bueno confiesa su infierno con Jota Peleteiro antes de su conversión al Islam: "Llegué a tomar pastillas"

Jessica Bueno se sentó este viernes en el plató de televisión de ¡De viernes! para hablar abiertamente sobre su ruptura con Jota Peleteiro. Más sincera y abierta que en ocasiones anteriores, la modelo confesó a los presentadores Santi Acosta y Beatriz Archidona momentos "inimaginables" que vivió con su ya expareja antes de tomar caminos separados.

La ex de Kiko Rivera confesó que vivió un "auténtico infierno" cuando se enteró de las infidelidades de Jota, produciéndole una depresión muy grave por la que llegó a tomar pastillas, acabando en el hospital: "Llegó a su empresa una nueva directora. Vi una foto de ella, le decía que tuviese cuidado. En verano veo unos mensajes entre él y su directora con demasiadas confianzas. Cogí su teléfono porque no sabía nada de la vida de la persona con la que estaba casada. Me metí en la conversación y vi unos mensajes que no eran de un trabajador y su jefe", explicó.

La discusión subió de tono y ella tomó tomar pastillas "para escapar": "Me entró un ataque de nervios, le pedí explicaciones y él me dijo que cómo podía desconfiar de él, que jamás me haría eso". Pero ya era tarde porque después de ese suceso empezó a recibir mensajes informándole de que su marido le había sido infiel en reiteradas ocasiones: "No es que intentase suicidarme, fue una vía de escape, yo necesitaba escapar. Fue todo tan seguido, los mensajes anónimos, las chicas, las fotos y el dejarme como lo hizo después, que no llegó a casa, desapareció. Era revivir todo otra vez, quería desconectar mi mente, era demasiado ya", desveló muy emocionada en plató.

A raíz de la separación, el futbolista no se lo puso nada fácil a Jessica: "Me encuentro que el piso donde yo vivo con los niños no se estaba pagando desde que me fui a Gran Hermano. La pensión de los niños tampoco'". Jéssica no entiende que después de diez años de relación, todo haya terminado así entre ellos: "No me puedo creer que una persona tenga tanta frialdad de poder y no colaborar con sus hijos o ayudarme a mí que he sido su mujer durante 10 años, que no le he hecho nada malo (...) Ha dejado de pagar la pensión porque ha visto que yo he empezado a trabajar y que he querido hacer mi vida. Dice que no tiene dinero. No sé gran cosa de su vida, pero sí que se lo encuentran comiendo en restaurantes, veo que viaja. Con la anterior pareja, que ya estaba incumpliendo, se fue a Dubái, a París".

Eso sí, aunque el futbolista se desentendió desde un primer momento, la modelo dejó claro que los padres del deportista siempre la han ayudado cuando lo ha necesitado.

Actualmente, Jota Peleteiro se ha convertido al Islam. El futbolista abrazó por sorpresa esta religión hace ahora un año influido por la familia de su amigo kuwaití, Faisal Buresli, tras quedar "maravillado" por el trato recibido, las costumbres y las tradiciones que vio en casa de su colega. En julio de este mismo año, también anunció por sorpresa su boda con Ajla Etemovic. Con un simple: "Our Saudi Wedding In ABHA", Jota Peleteiro informó por redes sociales de su enlace con la modelo en Arabia Saudí con una imagen en la que se podía ver a ambos totalmente integrados en la cultura del país, con vestimentas típicas.