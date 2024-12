Los titulares del regreso de Bárbara Rey: reconoce el chantaje a don Juan Carlos y destapa las mentiras de su hijo

Bárbara Rey concedió este lunes 9 de noviembre su entrevista más esperada al equipo de De viernes en un especial bajo el título Bárbara Rey, mi verdad. Una reaparición en Telecinco que terminó siendo una auténtica decepción pues la vedette se limitó repetir lo que ya había contado, con algo más de detalle, en sus trabajos en Atresmedia.

Consciente de que había mucha gente pendiente de su entrevista, especialmente el equipo jurídico de don Juan Carlos y de su hijo Ángel Cristo Junior, la vedette cuidó sus declaraciones. Aunque eso no evitó que dejase varios titulares de lo más jugosos. Entre otras cosas, contó el primer regalo que le hizo el entonces Rey de España y reconoció por primera vez sus chantajes al monarca, hablando incluso de cifras: "Si yo te digo que a ese primer encuentro llego enamorada, mentiría, porque yo no me puedo enamorar de la noche a la mañana simplemente por hablar por teléfono (...) En algunas ocasiones me venían a buscar. Y en otras iba yo con mi coche, lo dejaba al final de la calle. Era agarrado, no era nada generoso y nunca tuvo el detalle de regalarme unas flores".

"Yo nunca me he quedado con el dinero de los españoles, si a mi el Rey me ha dado dinero y ha utilizado el dinero de los españoles, yo en la demanda que tengo puesta diré que venga a explicar si ese dinero era de los contribuyentes (...) Él personalmente me da un dinero porque tengo una hipoteca que salvar para no quedarme en la calle, pagar el colegio de mis hijos y punto. Yo le entrego las fotografías, pero me quedo con unas cuantas [...] Él me dice que me va a dar 100 millones de pesetas, pero me da 25 millones en un banco de Suiza. Nunca me dieron el resto e intentan matarme", dijo sobre el dinero que recibió después de las presiones.

Sobre su encuentro con la reina Sofía, la madre de Sofía Cristo reconoció que "no fue incómodo" y que incluso intercambiaron varias palabras: "Cuando estuve en una recepción y en un cumpleaños, ella se detuvo mucho tiempo conmigo, estuvo hablando en un apartado conmigo, se acercó a mí y me estuvo preguntando con mis hijos. Ella sabe mejor que nadie cómo es él".

Sin señalar a don Juan Carlos o a su entorno, Bárbara aseguró que está "viva de milagro": "Me cortaron la dirección del coche. Creo que estoy viva de milagro". Incluso habló sobre la posibilidad de quedarse embarazada: "Pude quedarme embarazada desde el primer día. La única que ha tomado precauciones siempre he sido yo. Si yo hubiera querido quedarme embarazada y hacerle una buena faena, me hubiera podido quedar. Que luego las consecuencias podían ser buenas, malas o vaya usted a saber".

Responde a su hijo

Aunque gran parte de la entrevista estuvo centrada en su historia con el emérito, también hubo espacio para hablar de su hijo Ángel Cristo, con el que mantiene una guerra pública desde que este decidiese ganar dinero contando las intimidades de su familia, su dura infancia y el papel que tuvo en la realización de las fotografías de don Juan Carlos: "Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura ha sido mi hijo, tengo que defenderme porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. La única que sabe la verdad de mi vida soy yo y me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin poner ningún tipo en duda ni de cortapisa si lo que mi hijo decía era verdad o mentira".

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, la actriz "aún no se cree" que su hijo haya sido capaz de dar declaraciones tan duras contra ella e incluso vender una exclusiva a medios internacionales con fotografías que su madre había guardado en un cajón durante décadas: "¿Por qué me ha hecho esto mi hijo? ¿Por qué?", se preguntó entre lágrimas.

"A mí me contratan para una cosa determinada y yo hablo de ese tema. Si me preguntáis por el Rey y no lo he contratado ni he hablado de ello tengo que salir por la tangente y tratar de reconducirlo de la mejor manera. Pero yo no he engañado a nadie, yo estaba haciendo un programa donde jamás se tenía que haber tratado ese tema. Eso no es engañar a la gente, es hacer lo que tengo contratado", dijo sobre las críticas que ha recibido por haber medido los tiempos para hablar sobre el tema.

"Y el sufrimiento que he llevado mucho tiempo que me han tratado como si yo hubiera fusilado a alguien. Esas maldades que hablan. Me han tratado como si fuera una puta. Todo esto que ha ocurrido ahora es porque mi hijo ha sacado unas fotografías. Los audios yo pensaba que no existían, que habían desaparecido", dijo, negando una vez más que Ángel Cristo realizase las fotografías. "Cuando mi hijo dijo que él había tomado las fotografías y hecho las grabaciones, se me cayó el corazón al suelo y se me partió el alma".

"Ha habido algo que me ha hecho muchísimo daño, que es que mi hijo me deje como una mala madre", concluyó, advirtiendo que no está dispuesta a que hagan daño a su hija Sofía Cristo, su gran apoyo en estos momentos.