Ana Obregón: "Siempre me voy a llevar bien con Alessandro Lequio"

Para Ana Obregón, lo más importante en su vida sin lugar a dudas son su nieta Ana Sandra y trabajar para la fundación creada por ella que lleva el nombre de su hijo Aless, que perdió la vida a consecuencia de padecer Sarcoma de Ewing, con tan solo 27 años en el año 2020. Ana y Alessandro Lequio coincidirán en un partido de futbol solidario al que acudirán más de 80 personalidades del mundo del deporte y la cultura, cuya recaudación irá destinada a dicha fundación. La fecha elegida será el próximo 12 de diciembre. Un evento que viene celebrándose desde hace 31 años, siempre bajo la organización de Richi Castellanos.

El coste de la entrada será de 5 euros y se celebrará en el estadio Fernando Torres en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Los niños que acudan con sus padres no tendrán que pagar. Para el acto de presentación Ana ha elegido un traje rojo, del diseñador manchego Alejandro de Miguel, y en la solapa llevaba una camelia negra, de Chanel que perteneció a su madre, así lo comentó. El saque de honor correrá a cargo de la actriz y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También estarán presentes José Mota, José Ortega Cano y su hija Gloria Camila, entre otros, como Joaquín Cortés, que también acudió a la rueda de prensa.

Joaquín Cortés, Ana Obregón y Richi Castellanos

Para Ana la Navidad va a ser agridulce, así lo definió. "Hace unos años, cuando Aless murió para mi dejó de existir, después fallecieron mis padres, pero ahora es diferente, tengo la casa llena de luces, el árbol, el Nacimiento, Papá Noel, todo por Anita".

De su colaboración en el programa de Sonsoles, me confesó que se sentía muy cómoda, y que se lo pasaba muy bien. "Es una gran profesional y sobre todo una gran persona, que eso es mucho más importante, y eso se transmite, cuando no tienes que hacer nada, ella es muy simpática y lo demuestra todo el tiempo. Es muy cercana y me alegro mucho de su éxito". Así me lo contó, sin olvidar un cariñoso saludo a Federico Jiménez Losantos: "Soy una gran fan y le escucho siempre que puedo".

Por su parte Joaquín Cortés, la Navidad la pasará en familia. "Nos juntaremos unos 150, toda familia al ser gitanos estas fechas son muy importantes, iremos a Córdoba, el 24, también tengo familia en Málaga. Lo pasamos muy bien, coincidimos varias generaciones. Yo con mis hijos soy feliz, estoy muy volcado en ellos, los niños disfrutan mucho, te dan mucha vida para seguir adelante, sobre todo cuando perdí a mi madre. Cada vez que tengo que viajar mi familia viene conmigo".