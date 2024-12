Federico Jiménez Losantos, la Crónica Rosa y multitud de amigos arropan a Alaska en el estreno de su docuserie

4 / 17

Federico Jiménez Losantos

El presidente del Grupo Libertad Digital y ‘jefe’ de Alaska en la crónica rosa de Es la mañana de Federico no se perdió el estreno. Igual que otros amigos aparece en la docuserie y sobre su experiencia ha hablado en esRadio: "El [documental] de Alaska me gustó porque era técnicamente buenísimo, es impresionante. Y luego porque las preguntas eran muy inteligentes y sutiles para buscar algo nuevo, perspectivas. Hay cosas que ya conoce todo el mundo y cosas que no, ella es una mujer discretísima. Es el único caso de un personaje de reality que oculta lo que enseña".