Última hora del estado de salud de Raphael: sufre una isquemia, está fuera de peligro y recibe la visita de su mujer

El cantante Raphael, que permanece ingresado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid desde este martes 17 de diciembre por un accidente cerebrovascular, se encuentra bien y está siendo sometido a varias pruebas. Raphael ha pasado la noche en planta, tranquilo, consciente y acompañado de sus hijos Jacobo y Manuel.

Su representante, ha hablado con el programa 'Vamos a ver' donde ha explicado que el artista se encuentra bien, que su familia está tranquila, y que se trataría de un episodio cerebrovascular pasajero que no tendría consecuencias en la salud del cantante. Desde el centro hospitalario se ha comunicado que el cantante seguirá en observación y que los neurólogos han descartado que haya sufrido un ictus. Tal y como ha podido confirmar Libertad Digital el artista ha sufrido un accidente cerebrovascular transitorio debido a una isquemia, causada por una reducción grave del flujo sanguíneo (transitorio o permanente)

Esta mañana ha recibido la visita de su mujer, Natalia Figueroa, su hijo menor, Manuel, y su nieta Manuela de Arenzana -hija de Alejandra Martos- los cuales han llegado juntos al hospital donde lanzado un mensaje tranquilizador. "Ahora venimos a verle" ha comentado su esposa con una sonrisa, mientras la hija de su hija -así le gusta llamarla al artista-, cogida del brazo de su abuela con gesto protector, ha asegurado que se encuentra bien. "Todo bien gracias" ha añadido Manuel optimista al acceder al centro médico para ver a su padre y poder dar la última hora sobre su estado.

Mensaje de Julio Iglesias a Raphael

Los mensajes de apoyo no se han hecho esperar. Julio Iglesias ha enviado un mensaje de apoyo al cantante: "Querido Raphael, has estado en muchas guerras y todas las has ganado, gracias a Dios. Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo. Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman. Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida", ha compartido en sus redes sociales.