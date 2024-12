Los oscuros amores de James Dean, sometido a chantaje por uno de sus amantes

Hace poco más de un mes que ha aparecido en las librerías norteamericanas una biografía de quien fuera un legendario galán de Hollywood, James Dean, protagonista de tres películas que forman parte de lo mejor de la historia del cine: "Al este del Edén", "Rebelde sin causa" y "Gigante". Este reciente volumen, "La vida secreta de James Dean", firmado por Jason Colavito, se diferencia de los demás al abordar el espinoso asunto de la homosexualidad del actor, revelando que el primero de sus muchos amantes lo amenazó con dar a la publicidad los gustos sexuales de éste, quien tuvo que pagarle determinada cantidad en dólares. Tal vez si de no haber muerto Dean, la extorsión hubiera continuado, como es costumbre de quiénes practican ese delito. Además, los estudios de Warner Bross, que tenían contratado al actor, sucumbieron también al aportar otra cantidad al sinvergüenza en cuestión.

Han transcurrido casi setenta años -se cumplirán este inmediato 2025- de la trágica muerte del actor, a los veinticuatro, cuando a bordo de su "Porsche" se dirigía a unas carreras en Salinas, cerca de San Francisco, y fue embestido por otro coche conducido por un inexperto estudiante, muriendo el actor en el acto, un día de septiembre de 1955. Y a pesar del lejano pasado, el nombre de James Dean continúa siendo un mito.

¿Qué revela en concreto ese libro recién salido al mercado sobre el misterio de James Dean? Que su amante Bogers Brackett le pidió dinero a cambio de silenciar que era gay. Temiendo que su reputación como actor quedara en entredicho, Dean aceptó pagarle 800 dólares, que a mitad de los años 50 del pasado siglo era una cantidad respetable, aunque afectara poco a la economía del ídolo tanto de mujeres como de hombres. Al cambio de la moneda actual, 13.700 euros.

¿Quién era aquel Bogers Brackett? Un publicista relacionado con los estudios cinematográficos de la CBS que encontró un día en sus puertas a un joven aparcacoches, que resultó ser el futuro astro de la pantalla. Intimaron, Bogers lo llevó a su apartamento y lo violó. Fue el principio de una relación duradera, durante la que su benefactor le pagaba algunos gastos y le proporcionó su entrada en el cine. Y cuando ya rompieron aquella unión puramente sexual, siendo James Dean toda una consagrada estrella como ídolo juvenil es cuando aquel miserable quiso abusar de él, ahora ya extorsionándolo económicamente.

Antes, después inmediatamente de su muerte y aún ahora si se menciona el nombre de James Dean, actualizado si cabe por la aparición de la reciente biografía amorosa del actor, James . Dícese que nacido en un hogar donde era maltratado, cuando pudo liberarse siendo un muchacho aún de corta edad fue sodomizado por un pastor protestante. Aquello pudo marcar en adelante su homosexualidad. Siendo ya una estrella la negaba, aunque añadiendo que "tampoco voy a ir por la vida con una mano en la espalda", es decir, tapándose el tafanario.

En Hollywood, siendo un chico guapo, algo tímido, de encantadora sonrisa, corría la especie, sí, de que mantenía amistad íntima con otros jóvenes de su mismo sexo, añadiendo que también ejercía de lo mismo pero con chicas de su edad, incluso con mujeres mayores. ¿En qué quedamos, entonces?

Ya en la plenitud de su carrera, cuando en las columnas de chismes de los periódicos de Los Ángeles o de Nueva York se le adjudicaban amantes, pudo saberse que James Dean estaba enamorado de Marlon Brando, asegurándose que habían sostenido encuentros íntimos. No era la primera vez que se decía de éste que era bisexual. Y hasta algún cronista norteamericano se atrevió a sospechar que el mismísimo mago de los niños, Walt Disney sostenía amores con James Dean, lo que no tuvo muchos visos de credibilidad. Sí que era palpable que Sal Mineo se reunía con él en encuentros sentimentales. Mientras en esos años que van desde 1951 a 1955 las revistas cinematográficas o con contenidos rosas despachaban sus reportajes sobre James Dean adjudicándole tanto amores con féminas como con varones. En el rodaje de "Gigante", Rock Hudson iba a la caravana ocupada por James Dean en algunos descansos, que se hacían interminables para Liz Taylor, en espera de reanudar cualquier secuencia. Ella aseguraría en 2001 su certeza de que "James Dean era sin ninguna duda un marica". No hay que reincidir en que Rock Hudson, -contrajo el Sida que lo arrastró a la muerte- era homosexual desde sus lejanos años de camionero, aunque por su aspecto no lo pareciera.

Hay una historia que rompe por otro lado esa sexualidad de James Dean cuando en el rodaje de "Al este del Edén" se enamoró de la actriz italiana Pier Ángeli. Una belleza juvenil de aire tierno, angelical, como proclamaba su apellido. Daban una imagen romántica perfecta. Dejaron de verse de la noche a la mañana cuando ella le comunicó que iba a casarse con Vic Damone, otro guapo del cine y la canción. James Dean quedó anonadado. Y el día de la ceremonia nupcial se presentó a las puertas de la iglesia donde aquella pareja estaba casándose, manejando una moto potente, con la que armó todo el ruido posible, que es de suponer llegó a oídos de los contrayentes. James se marchó lejos del lugar, entre lágrimas. Parecida escena a la que años más tarde apareció en la película "El graduado".

Pasarían dieciséis años de la muerte de Dean, cuando Pier Ángeli se suicidó. Dejó una carta donde pudo saberse que seguía amando en la distancia y ensoñación a James.

Luego, James Dean continuó dubitativo acerca de si prefería estar en la cama con un hombre o una mujer. Y sin decidir una respuesta rotunda, se fue al otro mundo con esa duda.