Jacobo Martos, hijo de Raphael: "A mi padre le seguirán haciendo más pruebas"

La familia de Raphael está totalmente volcada en su evolución y no dejan de visitarle cada día, desplazándose hasta el madrileño Hospital 12 de octubre donde permanece ingresado.

Hasta el momento no se sabe cuándo recibirá el alta, así lo ha expresado su hijo Jacobo Martos cuando se dirigía a ver a su padre. "Mañana le harán más pruebas, no hay más novedades, me encantaría poder decir algo más, hay rumores sobre su salida, esperemos que sea pronto, y ha desmentido que vaya a salir antes del 24. No sabemos de dónde salen esas especulaciones".

Al cantante no dejan de hacerle pruebas y continua a la espera de obtener resultados, y por el momento no parece que haya un diagnostico que aclare el origen de su dolencia.Como es sabido, el artista sufrió un fallo cardiovascular mientras grababa un especial de Navidad para un programa de televisión.

Al igual que los otros miembros de la familia de Raphael, el trato para los medios que se encuentran en las puertas de centro hospitalario es impecable.