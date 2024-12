Ana Obregón y Alessandro Lequio, unidos por su hijo y arropados por muchos famosos en un partido de fútbol benéfico

Ana Obregón y Alessandro Lequio han acudido al partido benéfico de fútbol "artistas contra famosos" organizado por Richy Castellanos, que ha recaudado fondos para la Fundación Aless Lequio, entidad creada por Ana Obregón en memoria de su hijo, que busca impulsar la investigación contra el cáncer infantil.

Han sido muchos los rostros conocidos que han participado en esta iniciativa, entre ellos, el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Otros rostros conocidos que han participado de esta jornada deportiva con fines benéficos han sido Manu Tenorio, Colate Vallejo-Nágera, DJ Nano, Pitingo, Unax Ugalde, Joaquín Cortés o Poty Castillo, entre otros.

Ana Obregón, que creó la fundación que lleva el nombre de su hijo en febrero de 2023, ha contado con el apoyo de Alessandro Lequio, que aunque siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano en todo lo referente a la fundación, ha asistido al partido en compañía de su hija, ocupando la primera fila del estadio Fernando Torres de Fuenlabrada de forma discreta.

Ana Obregón, que amadrinaba el partido, ha llegado al recinto deportivo acompañada de amigos y muy emocionada, vestía la camiseta del evento con unos vaqueros y botas negras de caña alta.

Durante el acto, Ana Obregón no ha podido contener las lágrimas al recordar a su hijo Aless. Con la voz entrecortada, ha expresado su dolor: "Hoy el cielo va a brillar más que nunca. Ay no puedo, perdonarme", mostrando sus sentimientos en un momento tan significativo. "Es que estoy emocionada. Es que me faltan las palabras para agradecer a todo el mundo que ha venido, a nuestra presidenta. Agradecer a todos este cariño, este apoyo, esta solidaridad porque como digo yo siempre, contra el cáncer hoy jugamos todos", dijo Ana Obregón ha dicho la presentadora, visiblemente emocionada.