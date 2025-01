Óscar Casas se deshace en elogios hacia Ana Mena tras salir a la luz su romance

La relación de Ana Mena y Óscar Casas se confirmó con unas apasionadas imágenes la revista ¡Hola! hace unos días después de semanas de rumores. Su amistad dio paso al amor tras conocerse el pasado verano en el rodaje de la película Ídolos.

En la cinta, que se estrenará próximamente, interpretan a un piloto de motociclismo y una tatuadora que se enamoran irremediablemente y una vez más la realidad ha superado a la ficción: ya se puede decir que la artista y el actor son la pareja de la temporada.

Antes de separarse unos días para disfrutar de las Navidades en familia, ella en Estepona (Málaga) y él en Punta Cana con sus padres y sus cuatro hermanos, Ana y Óscar protagonizaron una romántica despedida en la que lejos de ocultarse dieron rienda suelta a su pasión compartiendo besos, miradas y caricias a plena luz del día.

Ana Mena y Óscar Casas: las imágenes definitivas de la pareja del momento (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/YZeHrydYrX — Revista ¡HOLA! (@hola) December 30, 2024

Recién llegado a Madrid tras un largo viaje, Óscar ha deseado felices fiestas y ha revelado que su fin de 2024 ha sido "increíble". "Todo muy bien, lo hemos pasado increíble. Una maravilla siempre pasar las vacaciones con la familia, lo hemos pasado impresionante. Estoy un poco dormido, que vengo de dormir ocho horas, ¿eh?", apuntó entre risas.

Su deseo para 2025, como ha confesado, es "sobre todo salud y amor para mi familia y que todos estemos bien y que todo siga bien". En lo profesional, se estrenarán El gran salto e Ídolos, "así que con muchas ganas, muchas ganas obviamente", dijo, confirmando con un "sí" y una tímida sonrisa que el amor con Ana Mena tampoco puede faltar en el año que acaba de empezar.

Aunque prefiere mantener su historia de amor lejos del foco mediático, tampoco esconde sus sentimientos por la cantante: "Es que, de verdad, mira, no me termina de gustar hablar de mi vida privada. Cuando era más joven sí que lo compartí más y ahora me he dado cuenta que es mejor no hablar mucho, ir poco a poco", aseguró en un primer momento. Sin embargo, no dudó en reconocer que Ana Mena "es maravillosa, es increíble y espectacular" y se ha convertido en alguien muy importante para él.