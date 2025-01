Muere La Chunga, una leyenda de los tablaos flamencos

Comenzamos el año 2025 con una triste noticia: ha muerto a los 87 años de edad La Chunga, la que sin duda ha sido una de las mejores bailaoras de nuestro país. Aunque llevaba tiempo retirada y viviendo en una residencia, todos recordamos esa forma tan característica de bailar, siempre descalza y con ese movimiento de manos insuperable, aunque también era una gran amante del arte, donde destacó con sus cuadros estilo naif.

Llevaba bastante tiempo aquejada de los pulmones, pues ella fue una gran fumadora. Tuvo la buena cabeza de vender su casa y trasladarse a una residencia donde estuvo muy bien atendida durante sus últimos años.

Micaela Flores Amaya, apodada La Chunga por herencia familiar, vivió su días de gloria en la década de los 60, aunque continuó trabajando con gran éxito hasta bien entrados los años 80. Uno de los golpes más duros de vida ocurrió en el año 2011, cuando le detectaron un cáncer de pulmón.

A ella me unía un gran cariño, de hecho llegó disfrutar de un almuerzo junto a los miembros de la peña periodística El cuarto poder donde nos habló sobre su vida y la enfermedad que logró superar: "Una vez que lo superé apareció por segunda vez, y afortunadamente lo tengo como una piedra. Ahí está, y eso me impide bailar muchas cosas más, porque me ahogo. Ahora mi vida consiste en estar en mi casa, paseo y lo único que hago es dar clases de cómo se mueven las manos, pero nada más", nos contó en su momento.

De su matrimonio con José Luis Gonzalvo tuvo tres hijos, los dos varones, prefirieron quedarse con su padre cuando se divorció y la pequeña se quedó con ella.