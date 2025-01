Almudena Cid dedica una preciosa carta a Sergio Peris-Mencheta

En estas fechas navideñas que han llegado a su fin son muy habituales los reencuentros entre familiares y amigos, es tiempo para pasar en familia, agradecer y disfrutar de los pequeños momentos con los tuyos. Justo esto es lo que ha querido trasmitir Almudena Cid con una preciosa carta dedicada a su amigo, el actor y director de cine Sergio Peris-Mencheta, quien ha vuelto a Madrid por Navidad.

En la carta comienza dando gracias al director de cine que le dio su primera oportunidad en el mundo de la interpretación hace nueve años: "Para mi sorpresa, lo he compartido en alguna ocasión, fue Sergio quien me dio mi primera oportunidad como actriz en un escenario. Incrédula, tuve que parar el coche mientras me preguntaba qué había visto en mí para convertirme en una pieza de ese engranaje".

Continua explicando lo gran admiradora que es de su trabajo y de cómo consigue llegar a los actores para "ampliar su dimensión artística": "Me he llegado a obsesionar con alguna de sus creaciones porque azotaban, entretenían y la creatividad que había en ellas no solo mostraban una dimensión mayor de la historia, sino que esa capacidad que tiene para darle a todo una doble o triple interpretación ha hecho que como actores ampliemos nuestra propia dimensión artística".

Además de admirar su trabajo, afirma admirarle también como persona, de cómo se involucra con los demás y descubre a nuevos talentos en un mundo donde prima tener renombre: "Él no ha parado de dar oportunidades. Desde que lo descubrí, antes de aquella llamada que me cambió para siempre, en todas sus obras siempre descubro a nuevos actores. Lejos de acomodarse con lo que funciona arriesga por aquellos a los que pocas veces les suena el teléfono".

El actor y director de cine se encuentra en un momento delicado de salud porque ha tenido que hacer frente al cáncer. La ex gimnasta hizo referencia a su carrera como jugador de rugby: "Todos los placajes de su carrera como jugador de rugby siento que le prepararon para el más importante, ese que ha hecho que se quede aquí. Su experiencia como actor le preparó para enseñarnos esa parte de él que nunca mostró sin interpretar".