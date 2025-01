El culebrón de las Campos se traslada a 'Gran hermano' con un inesperado mensaje del exterior

La familia Campos está dispuesta a acaparar la parrilla de Mediaset España al completo: desde Vamos a ver hasta De viernes, las hijas de María Teresa Campos continúan haciendo caja con sus desventuras familiares, pasos que están siguiendo sus hijos Alejandra Rubio y José María Almoguera: mientras que la primera está a la espera del estreno de su propia docuserie en la que narrará cómo ha vivido el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja Carlo Constanzia, el hijo de Borrego se ha estrenado en la telerrealidad después de meses renegando de la televisión.

Con apenas dos galas emitidas de la tercera edición de Gran Hermano Dúo, José María Almoguera se ha convertido en uno de los protagonistas de la temporada pero no por sus tramas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, sino por el culebrón familiar que ha dejado en el exterior. Ya en el primer programa presentado por Carlos Sobera, el concursante recibió un cariñoso mensaje de su madre, con la que actualmente tiene una relación cordial (después de meses tirándose los trastos a la cabeza, previo pago). Sin embargo esta no era la única sorpresa que tenía el programa para Almoguera, pues en segunda gala le sorprendieron con un breve mensaje de su exmujer Paola Olmedo.

"Tenemos una sorpresa, algunas veces llegan los Reyes y los deseos que uno tiene se convierten en realidad", dijo Carlos Sobera antes de desvelar que el destinatario era José María Almoguera. Un vídeo que los espectadores no pudieron ver, pero en el que aparecía Paola Olmedo junto al hijo que tienen en común y que provocó el llanto del concursante: "Muchísimas gracias. Lo más bonito es este mensaje. No hay nada más bonito", dijo con la voz entrecortada.

Aunque la relación con Paola Olmedo nunca ha sido mala, a pesar de su inesperada y mediática ruptura, Almoguera confesó estar "sorprendido" y "agradecido" por el gesto: "No me lo esperaba. Se lo tengo que agradecer mucho a su madre", señaló, demostrando que, a pesar de sus diferencias, ambos tienen como máxima prioridad el bienestar del pequeño que tienen en común. "No puedo prestarle toda mi atención y me cuesta", añadió sobre estos meses que estarán separado.

Si algo ha demostrado Paola Olmedo a lo largo de estos meses es que no está dispuesta a alimentar el ansia televisiva de su exsuegra. Al menos por el momento, la esteticista se ha centrado en su trabajo y en su papel como madre, negándose a acudir a los platós de televisión y hablando siempre con cautela sobre el padre de su hijo y su exfamilia política. Ahora, con este nuevo gesto, Paola deja claro que quiere tener una relación cordial con José María y no quiere que lo que ocurre en el exterior pueda afectar a su paso por Gran Hermano.