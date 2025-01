Publican nuevas imágenes de Jack Nicholson, alejado del foco desde hace años

Los fans de Jack Nicholson están de enhorabuena ya que sus hijas Lorraine y Jennifer han publicado en Instagram varias fotografías familiares tomadas en las últimas fiestas navideñas en las que aparece el actor tras una larga temporada alejado del foco mediático. No existen apenas imágenes de Nicholson de 2024 y las especulaciones sobre su estado de salud se habían disparado.

La última vez que el actor fue fotografiado en público fue en mayo de 2023 durante un partido de baloncesto en Los Ángeles para ver a su equipo, los Lakers. Desde entonces, poco se sabía de él. El protagonista de Algunos hombres buenos aparece en las nuevas instantáneas con buen ánimo y sonriendo a la cámara, lo que ha puesto muy felices a sus seguidores. "Veo muy bien a tu padre"; "gracias por regalarnos esta imagen"; "quiero a tu padre más de lo que puedo expresar", escriben en las fotos sus fans.

La última película en la que participó fue la comedia romántica ¿Cómo sabes si...?, en 2010, coprotagonizada por Reese Whiterspoon, Owen Wilson y Paul Rudd. Nicholson se jubiló poco después y nunca se materializó su participación en un hipotético remake de la comedia Toni Erdmann. Ahora disfruta del tiempo libre dedicándose a sus hobbies y su familia en la mansión de Beverly Hills que perteneció a Marlon Brando.

Nicholson disfrutando de un partido de la NBA en 2023

En Estados Unidos corrió el rumor de que comenzó a perder la memoria y no era capaz de aprenderse los guiones, aunque aquellas habladurías fueron sepultadas durante su última entrevista: "No soy un solitario, no soy un recluso, pero no me hace falta volver, ya no lo necesito, no lo disfruto".