Diego Gómez rompe su silencio sobre Isabel Pantoja y su papel como madre

El comienzo de año no está siendo fácil para Isabel Pantoja. Aunque despidió el 2024 con un baño de masas en Starlite Madrid, por mucho que algunos se empeñen en decir que fue un fracaso, la llegada de enero trae consigo una de las entrevistas más esperadas: la de Diego Gómez, expareja de la tonadillera. El empresario siempre ha presumido de ser una de las personas más discretas que han pasado por la vida de la cantante y solo ha hablado en contadas ocasiones y siempre con educación y respeto.

Ahora Gómez vuelve a la televisión con una entrevista concedida al programa TardeAR donde recuerda cómo fue su noviazgo con Pantoja en el año 2000 y que se alargó durante más de tres años. "Yo antes de comenzar, me gustaría explicar de alguna forma el porqué finalmente he concedido esta entrevista. El motivo fundamental ha sido por pura empatía a Isa. Esa es la primera razón y la segunda porque me apetece para que queden claras esas dudas que puede haber", explica el empresario, que ahora trabaja como gerente en un casino, sobre los motivos que le han llevado a romper su silencio de años.

La guerra entre madre e hija ha sido clave para que ahora Diego hable sobre cómo ve la vida actual de su expareja y cuáles cree que han sido sus malas decisiones para terminar así con sus dos hijos: "Para una madre, sus hijos deben ser lo primero", dice, señalando que la tonadillera ha dado prioridad a otras personas de su familia, como su hermano Agustín o su madre doña Ana, ya fallecida.

"Agustín podrá tener cierto grado de culpabilidad en el trato con Isa, pero la responsable final siempre yo creo que es Isabel. Si yo no quiero que a mi hija se la trate de alguna forma, pongo los medios para que eso no vuelva a ocurrir. La responsable eres tú, por mucho orgullo, por mucha soberbia que pueda tener, por muchas razones que ella cree que tiene son sus hijos", argumenta, sentenciando el papel de Pantoja como madre.

Sobre la relación que mantuvieron, Diego Gómez está convencido de que nunca estuvo enamorada de él: "Yo creo que enamorada, no ha estado", asegura, aunque se muestra discreto al hablar sobre una posible "deslealtad" por parte de Isabel durante el tiempo que estuvieron juntos: "¿Quieres calificarlo como desleal? Pues algo de eso pudo haber. Yo te acabo de comentar que ella no fue honesta conmigo", afirma, sin entrar en más detalles.

Con tono sarcástico, Diego Gómez también habla sobre la relación de Isabel Pantoja con Julián Muñoz del que asegura que se enamoró por "su forma de ponerse los pantalones": "Quizá le ofrecía unas posibilidades importantes de mejora económica, posiblemente", aclaró ya con un tono más serio, exponiendo una vez más los intereses que podía tener la tonadillera para acercarse al entonces alcalde de Marbella. "Yo le advierto que simplemente podía meterse en problemas, como desafortunadamente así fue. Nadie es intocable. Ha habido un antes y un después en ella. No lo ha asumido y creo que no lo asumirá nunca. Pasarte dos años en la cárcel es muy problemático", dice sobre los consejos que dio a Isabel en aquel momento y sobre los problemas con la justicia que vendrían después.

Aprovechando el tema de prisión, Diego Gómez confirma lo que se venía rumoreando desde hacía años: fue él quién pagó la fianza de la artista para que pudiese salir en libertad.