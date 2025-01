Así han quedado las mansiones de los famosos tras los devastadores incendios en Los Ángeles

7 / 11

Mel Gibson

La casa de Mel Gibson en Malibú también quedó reducida a cenizas, una gran pérdida para él por la cantidad de objetos personales que guardaba en su interior. "Todo tipo de cosas, desde fotografías hasta archivos y cosas personales que he tenido a lo largo de los años, y ropa, cosas muy chulas, pero ya sabes que todo eso se puede reemplazar", declaró en el programa News Nation Elizabeth Vargas Reports, aunque confesó que lo importante es que su familia está bien y fuera de peligro. Gibson se encontraba en Texas grabando un podscast y se enteró de los incendios durante la charla. "Cuando llegué a casa, efectivamente, no estaba allí. Volví a casa y me dije, ‘bueno, al menos ya no tengo ninguno de esos molestos problemas de fontanería’", bromeó.