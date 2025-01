Genoveva Casanova desvela su desconocido vínculo con Victoria Federica

Genoveva Casanova estuvo en "El Hormiguero" después de un año de silencio desde la publicación de las imágenes con Federico de Dinamarca, y de no aparecer en la rueda de prensa de presentación del programa. Roberto Brasero, quién también acudió al programa, comentó que le sorprendió ver la persecución mediática a la que estaba haciendo frente Genoveva ya que llegaba a las instalaciones del programa totalmente camuflada. Pablo Motos comentó que era el mismo caso de Victoria Federica, para no seguir incidiendo en el tema… Además desveló el vínculo que mantiene con la hija de la infanta Elena: sus hijos son amigos íntimos y Victoria Federica no se mueve de su casa.

Felipe VI ha concedido a la Reina Sofía para dar testimonio de su aprecio y "reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona". Sin duda un agradecimiento a su madre, en un año muy difícil para Doña Sofía marcado por el escándalo de los audios de Bárbara Rey en el que también salía su nombre.

El duque de Alba se encaró con la prensa incluso hizo aspavientos: "No estoy para chorradas" cuando le preguntaron sobre la reconciliación entre sus hermanos Cayetano y Eugenia.

Carlos Pérez Gimeno ha contado en exclusiva que la Princesa Leonor ayer por la noche estaba en una fiesta en San Fernando, en "El Ajal" como despedida de los 75 compañeros que van a embarcarse en el Juan Sebastián de Elcano mientras que Don Felipe estuvo en una cena privada con amigos de promoción en la residencia "Evaristo Díaz" de Rota. Mañana asistirán los Reyes de España al embarque de la Princesa Leonor en un momento que, seguramente, será muy emotivo.