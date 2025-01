Alejandro Talavante desfilará para Armani como hizo Cayetano

El diestro pacense Alejandro Talavante (Badajoz, 1987), ha aceptado la invitación de la casa de moda Armani y próximamente viajará a Milán para vestirse con sus diseños.

Aptitudes físicas no le faltan. Al igual que su predecesor en esta materia, Cayetano Rivera, Alejandro Talavante es alto y delgado. Algo bastante frecuente en los toreros actuales. No es el único diestro que prueba en el mundo de la moda. Además de Cayetano, que se convirtió en imagen de la firma en 2007, también ha protagonizado portadas de revistas y campañas publicitarias José María Manzanares. Dicen que el modisto italiano se quedó prendado del hijo de Carmina Ordóñez la primera vez que coincidió con él en una entrega de premios y que no paró hasta convencerle. Su colaboración llegó incluso a los ruedos: Armani se encargó de diseñar el traje goyesco que lució Cayetano en la tradicional corrida de Ronda un año después.

No sabemos si la firma que creó el diseñador italiano hará lo mismo con Talavante. De momento el maestro ha anunciado que acudirá al desfile milanés el 20 de enero