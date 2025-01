Alaska y Mario: lenta y segura recuperación

No son malas noticias, sino todo lo contrario. La recuperación de la salud de Alaska y Mario Vaquerizo afortunadamente va por buen camino, así me lo ha contado la propia Alaska minutos antes de comenzar la Crónica Rosa.

"Vamos poco a poco. Comenzamos la gira en el Carnaval de Cádiz, con las Nancys el 7 de marzo y Fangoria el día 8. Ya está el año completo".

Sobre su evolución médica Alaska comenta "Voy evolucionando, lento pero bien y hay que ir viendo, nunca mejor dicho. No hay que decir que el susto ha sido tremendo, porque el trombo del ojo no avisa, de repente aparece". En cuando al accidente de Mario, del que se cumplen 3 meses, "tiene que hacerse una serie de pruebas para ver cómo está el cuello, y la rehabilitación muscular. La vista de los dos va evolucionando, yo ya he recuperado un 40% y estamos a la espera. El resto de la familia bien, dentro de un orden".

Alaska lo lleva bien y está muy esperanzada en que la recuperación sea total. Ni que decir tiene que está haciendo todo lo que el médico le ha dicho y está deseando que esta difícil etapa pase de una vez, y así verse de nuevo subida a un escenario. Sí todo va bien, ese momento está más cerca.