Primera entrevista de María Guardiola coincidiendo con la separación de sus padres

La separación de Pep Guardiola y Cristina Serra tras 30 años de matrimonio ha supuesto un bombazo mediático que acapara titulares tanto en España como en el Reino Unido. La pareja, que vivía separada desde que en 2019 Serra se trasladó a Barcelona y dejó a su marido en Manchester para vivir a caballo entre ambas ciudades, decidió poner fin a lo suyo estas navidades de forma amistosa.

Casualidad o no, la revista Vanity Fair publicó el mismo día que se conoció la noticia del divorcio la primera entrevista a María Guardiola, la hija mayor del matrimonio. La joven es toda una estrella en las redes sociales y un personaje muy popular para la prensa rosa británica, ya que ha sido relacionada con varios jugadores de la Premier League como el exjugador del Tottenham, Dele Alli.

Durante la charla con la citada revista, María habla de cómo creció entre mudanzas por todo el mundo por la profesión de su mediático padre porque "todos nuestros movimientos se han centrado en su carrera": "Aunque a veces fue un reto, mis padres facilitaron las transiciones y nos ayudaron a mis hermanos y a mí a aprovechar las oportunidades (...) Seguir a mi padre por todo el mundo para ver partidos me generó recuerdos especiales y unió mucho a la familia".

La joven decidió instalarse en Londres hace cinco años para estudiar Negocios de moda y sus primeros trabajaros llegaron de la mano de Victoria Beckham y Helmut Lang. Aunque confiesa que sigue explorando cómo seguir su propio camino, insiste en reforzar su faceta solidaria: "He participado en varias causas humanitarias, así como en la ONG de mi familia. En septiembre empecé un máster en Humanitarismo, Ayuda y Resolución de Conflictos".

No le gusta considerarse influencer a pesar de que en Instagram tiene casi un millón de seguidores. Para ella es una herramienta más con la que compartir con los demás algunos aspectos de su vida, sobre todo los relacionados con la moda.

A pesar de la separación, que no se menciona en ningún momento durante la entrevista, María solo tiene buenas palabras para sus progenitores: "Mis padres siempre me han aconsejado que encuentre lo que me apasiona. Me animan a probar cosas nuevas, a aceptar el fracaso y a seguir buscando hasta encontrar mi vocación, porque cuando lo haga, la dedicación plena será algo natural. También me recuerdan que en la vida lo más importante es amar y ser amado".