Ridiculizada en redes tras caer en el timo del falso Brad Pitt

Un caso estremecedor ha puesto el foco en los peligros de las estafas emocionales y el acoso a través de las redes sociales. Anne, una mujer francesa de 53 años, perdió los ahorros de toda su vida tras ser víctima de una elaborada trampa en la que un grupo de estafadores se hicieron pasar por el actor Brad Pitt. Además del daño económico y emocional, la víctima enfrenta ahora una ola de críticas y burlas en redes sociales, lo que ha llevado a la cadena TF1 a retirar el reportaje donde relató su experiencia.

Un engaño meticulosamente planeado

El fraude comenzó en febrero de 2023, cuando Anne fue contactada a través de Instagram por alguien que fingía ser Brad Pitt. Los estafadores emplearon imágenes manipuladas y un vídeo creado con inteligencia artificial para convencerla de que mantenía una relación con la estrella de Hollywood. "Él me mandaba fotos y, cuando hacía búsquedas en línea, no las veía", relató Anne en el reportaje, lo que la llevó a creer que las imágenes eran únicas y auténticas.

La mujer transfirió 830.000 euros a lo largo de 18 meses. Los estafadores justificaron sus demandas económicas asegurando que Pitt necesitaba operarse de un cáncer de riñón y que sus cuentas estaban bloqueadas por su divorcio con Angelina Jolie. Anne, que atravesaba una crisis matrimonial, se divorció y entregó gran parte de su patrimonio, incluidos los 775.000 euros que recibió tras la separación de su esposo.

"Non les photos de Brad Pitt à l'hopital ne font pas fake" 😐 Nan mais désolé là c'est la selection naturelle hein 😅 Je vais crever de rire 😂😂😂

#septahuit pic.twitter.com/UrwFUw6R8g — Skankhunt42 (@_piegeamorue42) January 12, 2025

La cruda realidad detrás de la estafa

Anne descubrió el engaño cuando los medios comenzaron a informar sobre la relación de Brad Pitt con su novia, Inés de Ramón. A partir de entonces, su vida se desmoronó. La víctima, que vive en casa de una amiga y sufre depresión severa, cuestiona por qué fue elegida como blanco de los delincuentes. "Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida", lamentó.

El programa Sept à Huit, donde Anne relató su experiencia, desató una ola de burlas y ciberacoso. El club de fútbol Toulouse incluso publicó un desafortunado tuit sobre la supuesta presencia de "Brad Pitt" en su próximo partido, lo que intensificó las mofas dirigidas a la víctima. Ante esta situación, TF1 decidió retirar el reportaje: "Para proteger a las víctimas, hemos decidido retirarlo de nuestras plataformas", anunció la cadena.

Sept à Huit est une émission d'information qui traite avec neutralité de problèmes de société. Le reportage diffusé ce dimanche a suscité une vague de harcèlement à l'encontre d'un témoin. Pour la protection des victimes, nous avons décidé de le retirer de nos plateformes. — Sept à Huit (@7a8) January 14, 2025

Otro caso en España

El caso de Anne no es único. En España, la operación Bralina de la Guardia Civil desmanteló una red criminal que estafó más de 325.000 euros a dos mujeres mediante el "timo de Brad Pitt". Los ciberdelincuentes contactaban a sus víctimas a través de plataformas de fans del actor, estudiaban sus perfiles en redes sociales y les hacían creer que estaban en una relación sentimental con la estrella de Hollywood.

Tras ganarse su confianza, les proponían falsas inversiones, logrando que transfirieran grandes sumas de dinero. En total, cinco personas fueron detenidas y diez investigadas en una operación que se desarrolló en varias provincias españolas. Las autoridades lograron recuperar 85.000 euros y encontraron documentos que revelaban la planificación minuciosa del engaño, incluidas frases diseñadas para manipular emocionalmente a las víctimas.