Así es el día a día de Isabel Pantoja en Canarias para acompañar a Anabel en su peor momento

El ingreso de la pequeña Alma de tan solo dos meses de vida tienen en vilo a la familia Pantoja. Desde que se conoció el estado de la hija de Anabel Pantoja, familiares y amigos no han dudado en desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria para acompañar a la influencer en uno de sus peores momentos. Especialmente llamativa y alarmante fue la reacción de su tía Isabel Pantoja, que junto a su hermano Agustín, rápidamente cogió un avión para reunirse con Anabel Pantoja y su pareja David y acompañarlos en estos días tan complicados.

Muchos de los familiares y amigos de Anabel como Belén Esteban, Susana Bicho o sus primos Kiko Rivera e Isa Pi, volvieron poco después a la península para atender sus compromisos profesionales. No es el caso de Isabel Pantoja y su hermano Agustín, que han decidido quedarse unos días más en la isla, al menos hasta que las noticias de los médicos sean favorables.

La tonadillera llegó a las Las Palmas de Gran Canaria el pasado sábado, apenas unas horas después de conocer la hospitalización y desde entonces, pasa largas jornadas en el centro de salud. No obstante, y como es habitual el ella, trata de pasar desapercibida y no quiere que su presencia pueda ocasionar algún tipo de contratiempo a su sobrina y su pareja. "No quiere ser protagonista de absolutamente nada. Es verdad que está apoyando a su sobrina en todo, pero no quiere aparecer ni que se focalice todo en ella", aseguraron en el plató de Vamos a ver en Telecinco.

Hasta el momento no hemos visto imágenes de la artista por la inmediaciones del hospital pues aseguran que está siendo "muy cautelosa". Según las informaciones que llegan desde allí, todos los días se traslada desde el Hotel Santa Catalina, donde se aloja, y que se encuentra a solo diez minutos en coche del hospital y pasa largas jornadas junto a su sobrina. Se trata del hotel más importante de la isla, que cuenta con 204 habitaciones y donde dormir puede llegar a costar más de 500 euros la noche. Por sus habitaciones han pasado desde miembros de la realeza hasta políticos y celebridades de otros ámbitos.

Allí continuará Pantoja junto a su hermano para seguir muy de cerca la evolución de la pequeña y por el momento no ha fecha para su regreso a Madrid.