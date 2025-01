La exclusiva app para ligar que usan los famosos destinada a personas "influyentes, creativas y exitosas"

Dentro de las aplicaciones donde encontrar el amor, existe Raya, el Tinder más exclusivo para ricos y famosos en el que se habrían conocido una de las parejas del momento, Adriana Abascal y Filiberto de Saboya. Acceder a dicha red no es fácil ya que es una plataforma para personas "influyentes, creativas y exitosas". Se promociona con la promesa de dar a sus miembros acceso a personas excitantes y oportunidades por todo el mundo, siempre con la premisa de la más absoluta privacidad, previo pago de su importe. La diferencia de Raya con el resto de aplicaciones similares es que un comité de expertos analiza nuestro perfil y decide si somos aptos o no. Se desconocen los criterios de evaluación, pero el número de seguidores en redes sociales o tener un "padrino" dentro son factores importantes para que nos den el sí definitivo.

Según hemos sabido en Es La Mañana de Federico, la mexicana y el italiano contactaron mediante esta aplicación, una versión sofisticada de las aplicaciones de citas. Al igual que el resto de usuarios, se dieron de alta, hicieron "match", y a partir de ahí iniciaron un contacto que ha terminado en romance y que ha tenido como primer testigo las calles de Sevilla.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se ha separado de su mujer Cristina Serra después de tres décadas juntos y en la que no parece que haya terceras personas.

Colate Vallejo-Nágera y Alejandra Conde, la hija de Mario Conde, están saliendo y con quién ya salió en el pasado y ahora se han vuelto a encontrar. Sobre la situación de los procesos judiciales de Colate con Paulina Rubio, todo sigue su curso y está convencido de que el pequeño Nicolás podrá regresar pronto a vivir a España, que es uno de sus deseos.

La pequeña Alma, hija de Anabel Pantoja, permanece ingresada y todos los medios seguimos muy pendientes de su estado, que sigue estable. Hemos conocido que se planteó la oportunidad de aportar un comunicado de prensa pero al final Anabel, que no se mueve del hospital, dijo que no. Por el hospital de Las Palmas van pasando amigas y compañeras de platós de Anabel y no se sabe si sus primos Kiko y Chabelita volverán este fin de semana para apoyar a su prima.