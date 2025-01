Bárbara Rey habla por primera vez de Ana Herminia y su papel en la guerra con su hijo

"Bárbara Rey se sienta por primera vez en De viernes para hablar sobre su conflicto con su hijo Ángel Cristo". Con esta engañosa afirmación la vedette volvía a hacer acto de aparición en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, con la diferencia de que, efectivamente, lo hacía por primera vez en viernes y no el lunes como ocurrió en la anterior entrevista. Lo hace unos días después de la enésima intervención de su hijo Ángel Cristo en el mismo espacio de Telecinco para seguir contando intimidades y trapos sucios sobre su madre.

La actriz llegó dispuesta a "defenderse" de la "sarta de mentiras" que su hijo está contando sobre ella: "Estoy bien con mi conciencia y solo quiero que mi hijo esté bien con su mujer, que ya tiene bastante con eso", dijo, hablando por primera vez sobre Ana Herminia, a la que considera culpable de muchas de las actitudes de Ángel Cristo.

De hecho, la irrupción de la venezolana en sus vidas es uno de los motivos por los que Bárbara retiró el apoyo a su hijo en el tema de la custodia de su nieta: "Esos audios de apoyo a mi hijo los envié porque había un momento en el que su ex mujer quería llevarse a su hija a México porque era una oportunidad de trabajo muy buena pero lo que ocurre después son cosas distintas", dijo sobre unos audios que pudieron escuchar los colaboradores del programa en el que se escuchaba a Bárbara apoyando su hijo y que se enviaron meses antes del conflicto público.

A día de hoy, Bárbara se niega a que su hijo obtenga la guardia y custodia de su nieta: "Si yo digo esto es por algo. No voy a meter los dedos en un tema judicial", sentenció, señalando la culpabilidad de Ana Herminia: "Nunca he dicho que mi hijo sea un mal padre pero cuando mi nieta está conviviendo con él, también tiene que convivir con ella. Cuando ya hemos visto cómo es en Gran Hermano. Solo hay que ver cómo se ha comportado en el reality. Espero que mi hijo abra un día los ojos, se dé cuenta y haga lo mejor para su hija", dijo haciendo referencia a la falsa acusación de agresión de su nuera a uno de sus compañeros de Guadalix de la Sierra.

Sobre la petición de unas "disculpas públicas" que exigió su hijo para que su relación pueda tener vuelta atrás, Bárbara se mostró contundente: "No tengo nada por lo que pedir perdón, sería él a mi. Solo le tengo que pedir perdón por haber sido demasiado comprensiva y tolerar cosas que no tendría que haber tolerado tanto. Después de todo esto, ¿qué puedes esperar? Cuando un hijo es tan malísimo hijo con su madre, se puede esperar poco de él".

Especialmente contundente se mostró en su defensa a su hija Sofía Cristo, a la que Ángel Cristo acusó de violenta: "Mi hijo dice muchas mentiras, una detrás de otra. Mi hija es una chica que no me ha dado un problema. Con 16 años empieza a trabajar. Cuando ha tenido su problema de droga, ha venido aquí al Deluxe a ganar un dinero para pagarse la clínica pero no me dio nunca un problema, porque estuvo años consumiendo y yo no lo notaba. Repito que si mi hija quería ponerle una denuncia a su hermano, sería por algo".