'Gran Hermano' emite un comunicado tras la falsa acusación de agresión de Ana Herminia

Las primeras apariciones de Ana Herminia en televisión ya evidenciaban sus ansias de fama y protagonismo. La mujer de Ángel Cristo Junior está dispuesta a todo para hacerse un hueco en el mundo de la farándula: hablar mal de su suegra Bárbara Rey, insinuar cosas muy graves sobre la relación de madre e hijo y ahora, convertida en concursante de Gran Hermano Dúo, acusar falsamente a uno de sus compañeros de agresión.

Los últimos días en la casa de Guadalix de la Sierra están mostrando la verdadera cara de Ana Herminia (ya estábamos avisados por Bárbara Rey) pues, aprovechando una discusión con su compañero Javier Bouzo, ha denunciado una agresión física que nunca ocurrió: "Vino para acá a darme tres golpes en la pierna. Él no tiene por qué tocarme la pierna. Eso es agresión", dijo ante una de las cámara que hay dispuestas por la la casa, señalando su muslo e indicando la zona donde supuestamente le habrían golpeado: "Ángel está aquí y por la ventana sale disparado. Voy a poner una denuncia ¿Dónde firmo y me voy de aquí? Que me traigan mi maleta, yo me voy de aquí", dijo a sus compañeros y más tarde en ‘el confesionario’.

Vanessa Bouza, mujer de Javier, no tardó en enterarse de la acusación que iba propagando la venezolana y le plantó cara: "A mí me parece una acusación muy seria, cuidado", dijo defendiendo a su marido. "No me gustan las mentiras, eres una sinvergüenza. Tú estás muy mal de la cabeza, con esos temas no se juega. ¿Tú te crees que si eso hubiese existido no estaría Javi en la puta calle ahora mismo?" continuó pese a la insistencia de Ana Herminia. "Está grabado, me pegó y me dio duro", dijo la mujer de Ángel Cristo.

Ana Herminia es una SINVERGÜENZA. No soy fan de los Vanessos pero esto es MUY SUCIO. Javi a penas la toca y la supuesta "marca" que tiene es porque ella se ha dado al contarlo 300 veces y se lo ha hecho ella misma. MUY MUY MUY SUCIA#GHGala3 #GH9E #GH10E

El comunicado de ‘Gran Hermano’

El programa analizó a fondo las imágenes y este jueves, por boca de Carlos Sobera, emitió un comunicado en directo donde señalaban las malas artes de la concursante, desmintiendo cualquier tipo de agresión: "Nosotros nos tomamos muy en serio cualquier situación que le preocupe a un concursante. Y por esa misma razón, analizamos con detenimiento las imágenes y hablamos con Ana Herminia, que estuvo atendida por ‘el Súper’ y por nuestro equipo de psicólogos (...) Ya habéis visto las imágenes. Al hablar con ella, Javier toca su rodilla pero, como veis, en ningún momento con la intención de incomodarla o de hacerle daño. Los golpes parecen más bien leves", aclaró el presentador, visiblemente molesto con la situación.

Tras ver las imágenes de lo ocurrido, donde claramente se puede observar que jamás hubo tal agresión, Ana Herminia acudió a ‘el confesionario’ para hablar directamente con el presentador y tratar de justificar, una vez más, sus palabras: "Yo estaba en un momento de relax, con mis compañeros. Él salió del cuarto, había seis o siete personas. Se me acercó y me hizo en la pierna así. Le dije que no tenía nada que hablar con él y que se fuera. Me quejé a mis compañeros. No entiendo la provocación de venir aquí y mostré a la cámara que tenía la mano roja, marcada en la pierna", insistió, provocando que Sobera volviese a incidir en la falsedad de su denuncia: "Quiero decirte que el equipo de 'GH DÚO', el programa, no ha visto ningún tipo de agresión en la actitud de Javier contigo. Si hubiéramos visto el más mínimo atisbo de agresión, indudablemente hubiera quedado sancionado o incluso expulsado, directamente expulsado. Nuestro compromiso en ese tema es brutal".

"La agresión es un término que lamentablemente fuera, en la vida real, es una noticia demasiado frecuente para nuestro gusto y por eso hay que tomárselo muy en serio y no hablar con frivolidad sobre el tema. Cuando se produce un caso así, lo atajamos por lo sano, pero entendemos que este no ha sido el caso. Es un tema que hay que cuidarlo tremendamente. No es una agresión y la palabra agresión es muy fuerte. No existe tal agresión. Si la hubiera habido, habríamos sido tajantes y Javi estaría expulsado. No frivolicemos con estos temas", finalizó, sin dejar claro si habrá consecuencias para la ella.

Sobera también habló con Javier, mostrándole todo su apoyo en esta polémica: "Lo primero que tengo que decirte es que estés tranquilo. Nosotros somos muy contundentes con el tema de las agresiones. Si hubiéramos visto el más mínimo atisbo de violencia o agresión por tu parte, estarías expulsado. Si sigues aquí y no lo estás es porque la organización ha comprobado que no existió agresión. No tienes que preocuparte, tranquilidad absoluta".

Un mensaje tranquilizador para Javier, que confesó estar sorprendido por la actitud de su compañera: "Me parece demasiado grave, porque hoy en día por una mentira una persona va a la cárcel. Con esas cosas hay que andar con cuidado. Quiero daros muchísimas gracias. Te juro que desde el dedo gordo del pie hasta la punta del pelo no tenía una parte del cuerpo que no me temblase por dentro. Agradecido de corazón de que me dediquéis este momento".