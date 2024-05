Ana Herminia, el filón que ha venido para quedarse

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Daniel Carande para abordar toda la actualidad social del momento.

María del Monte e Inmaculada Casal están aterradas tras la liberación de la banda que trajo el miedo a sus vidas, de la que es cara visible Antonio Tejado. Inmaculada Casal así lo confesó en su programa de Canal Sur. A pesar de que intentan hacer vida normal, emocionalmente no es así, ya que el miedo no se lo quita nadie. Federico Jiménez Losantos se pregunta si los jueces no creen que soltar a esta banda por Sevilla no afecta a la seguridad de las personas ni en la inquietud social que produce.

Rosario Mohedano ha hablado sobre Antonio Tejado, el padre de su hijo mayor y una de las relaciones más problemáticas de su vida, del que nunca habla. Alaska ha señalado que en su momento a Rosario Mohedano no se le dio voz sobre los serios problemas que hubo en su relación con Tejado. Afortunadamente Rosario siempre ha protegido a su hijo con la ayuda de Andrés, su marido.

En Hola tenemos a muchos niños en portada, comenzando por Helen Lindes donde la modelo canaria posa con sus hijos, a los bautizos de los hijos de los condes de Osorno o del hijo de Feliciano López y Sandra Gago. También se ha comentado sobre el intento de Hola de desmentir que exista entre Irene Urdangarín y Juan Urquijo una relación que vaya más lejos del amor: "No son novios, pero tienen una relación muy especial y estaban deseando compartir tiempo juntos", leemos de fuentes de su círculo.

Quién ha venido para quedarse, y puede ser un filón, es la mujer conocida anteriormente como Ana Herminia y que ahora quiere que la llamen Ana Illa. Esta semana ajusta cuentas con su suegra, Bárbara Rey con unas declaraciones tajantes y que incluso entra en detalles íntimos y sórdidos. No habla en ningún momento de si ha tenido una relación o no, con Finito de Córdoba.

Nuestros colaboradores también han comentado sobre la noticia de la boda de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz, que ha causado estupor. Para Federico Jiménez Losantos, en este matrimonio hay una cuestión que no se ha resuelto, y es saber dónde está el dinero que se llevaron en su totalidad.