Ana Herminia ajusta cuentas con Bárbara Rey: "Hay testimonios y pruebas que no se han contado"

Tenemos nuevo personaje televisivo y se llama Ana Herminia Illa. La pareja de Ángel Cristo se ha convertido en la revelación de la temporada durante el paso de este por Supervivientes: primero como defensora en plató y después como enemiga declarada de Bárbara Rey. Después de su polémico paso por Telecinco, la venezolana llega a la prensa escrita con una dura entrevista que ha concedido a la revista Diez Minutos en la que ajusta cuentas con su suegra: "Si Ángel quiere estar con su madre, lo apoyaré. Pero yo no quiero a Bárbara en mi vida", dice tajante.

En la conversación, explica que Ángel y ella se conocieron en una formación en el Hotel Avenida de América. Comenzaron a trabajar junto y no se han separado desde entonces: "Era un Ángel roto completamente", asegura, explicando que ella se convirtió en su tabla de salvación: "Me dice que no me puede perder porque soy la mujer que Dios le ha puesto en el camino".

La peor parada de la entrevista es Bárbara Rey a la que recrimina su papel como madre a pesar de que cuando la conoció era una mujer muy amable: "Me llamaba la atención que siempre quería besar a su hijo en la boca (...) Hay testimonios y pruebas contra Bárbara que no se han mostrado y que Ángel podría contar ante un juez". Sin embargo, el detonante de su ruptura fue la falta de apoyo que Ángel sintió de su madre cuando fue denunciado por violencia doméstica por su anterior pareja: "Se sintió traicionado porque se quedó solo, con un abogado de oficio. Su familia le dio la espalda".

Ana Herminia acusa a su suegra de "filtrar información a los medios" y se siente especialmente dolida porque ha hablado de su hija. Aprovecha también para hablar sobre su pasado con Finito de Córdoba: "Nos tenemos un cariño muy puro que creo que seguirá así".