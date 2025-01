Las declaraciones más impactantes de Elisa Mouliaá contra Iñigo Errejón en 'De viernes'

La actriz Elisa Mouliaá ha visitado esta semana el programa De viernes, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, para hablar sobre cómo sucedieron los hechos durante la noche en la que presuntamente fue agredida sexualmente por parte del exportavoz de Sumar, Iñigo Errejón. Una inesperada entrevista que llega apenas unas horas después de la declaración del político ante el juez a quien aseguró que todo lo que sucedió aquel día "fue consentido".

Acusada de intentar sacar rédito económico del asunto, Mouliaá señaló que "no tiene nada que ocultar" en todo este asunto y que desde que hizo pública y efectiva en un juzgado su denuncia, ha vivido "un auténtico infierno": "No tengo nada que ocultar. No gano nada con esto. Entiendo que haya gente conspiranoica, pero la verdad es que esta persona tiene problemas de conducta y se ha aprovechado de su situación de poder. Te toca como si fueras una muñeca hinchable", dijo sobre el exportavoz de Sumar, en la que calificó como "una de las noches más desagradables de su vida".

Sobre la utilización de la defensa de Errejón de un episodio de su pasado, concretamente una denuncia al padre de su hija por "abuso físico", Mouliaá insistió en que esas acusaciones "no tienen nada que ver" con el tema del político: "Estoy removida al ver el ataque de la defensa. Es agresivo sacar cosas del pasado tergiversadas y que no tienen nada que ver con la realidad. Fue abuso físico, no sexual. Se archivo la causa, pero luego se reabrió. Fui yo quien finalmente retiré la denuncia en septiembre de 2023 para que mi hija tuviese a su padre en España. Esto se ha filtrado con mala fe y habla de su frialdad".

Por su parte, Errejón ha acusado a la actriz de "denuncia falta", atribuyendo a la denunciante "mala fe", "fraude de ley" y "abuso de derecho" por "dilatar de forma tramposa" el procedimiento, haciendo referencia a la suspensión temporal de la causa hace unas semanas alegando que su abogada se encontraba de baja maternal: "Me recomendaron una abogada especialista, pero no se incorporaba hasta el 16 de enero tras da a luz", dijo la actriz, negando que su intención fuese alargar el procedimiento y desmintiendo que fuese una estrategia para ganar tiempo y que saliesen nuevas víctimas del político. Mujeres que según la entrevistada, no quieren que se haga pública su identidad: "Ninguna quiere que se sepa ningún dato de ellas", dijo sobre estas presuntas mujeres que se habrían puesto en contacto con ella a través del teléfono y las redes sociales: " ¿Por qué me iban a mentir?".

Cronología de los hechos

Visiblemente tensa y emocionada, Mouliaá revivió los hechos que presuntamente habrían ocurrido en el año 2021 cuando fue "agredida sexualmente" por el político tras una noche de fiesta con amigos: "Fuimos junto a la fiesta de una amiga. Ya en el taxi me puso tres normas: la primera, que no me alejase de él, la segunda era que si lo hacía, no lo hiciese a un radio de más de 20 metros y que volviese en menos de un minuto. Y la tercera, la que más shock me generó, es que le diese un beso esa noche".

Después de aceptar estas normas, bajaron del coche y Errejón decidió romper una de ellas: "Me dijo: 'la tercera la voy a romper ahora. Así que me agarró fuerte de la cintura y me metió un beso con lengua hasta la campanilla que me quedé sin respiración". Siempre según la versión de Elisa en el programa de Telecinco, ya dentro de la fiesta Errejón la "cogió del brazo" y la llevó por el pasillo hasta una habitación: "Aseguró que la puerta estuviese cerrada y ahí, con la luz blanca de techo, me empezó a magrear y a lamer. Le dije: 'vas súper rápido'".

La entrevistada continuó con el relato: "Me tocó el sujetador, me empezó a decir cosas muy lascivas, y con una actitud muy dominante y humillante se sacó su miembro. Yo me intenté zafar como pude". Como excusa, le dijo que un amigo estaba solo en la fiesta y quería volver con él pero Errejón puso una última norma: "Abrí la puerta y ahí me paró y me puso la condición de irnos en 20 minutos". Ella volvió a aceptar.

"Felaciones, rayas de cocaína y cosas horribles"

La acusación de Mouliaá contra el expolítico fue más allá y aseguró que tras hacerse público su testimonio, otras mujeres le han contado experiencias similares: "Es horrible, violación, niñas de 19 años, felaciones, rayas de cocaína, cosas horribles. Esta persona es una persona que tiene un problema de actitud, de conducta y que ha ejercido el poder para abusar de niñas, de chicas y de mujeres porque le daba igual 8 que 80. Te cuentan y es el mismo patrón, al principio por Instagram, después por Telegram donde los mensajes se auto eliminaban y después pasa a la acción' (...) Yo estoy aquí porque cuando alguien se te abre en canal de esa manera, yo lo siento mucho pero no me puedo quedar quieta, yo personalmente (...) Desde el minuto en el que quedas con esta persona, que no te pregunta por ti en absoluto, va al grano, cierra y te toca como si fueras una muñeca hinchable, te degrada y te humilla y esto es lo que yo viví y lo que han vivido muchas. Por eso estoy aquí, soy una persona que no me puedo quedar callada ante esto".

La actriz finalizó su intervención señalando a todos aquellos que han aseguro que acudía al programa de Telecinco por dinero y asegurando que donará lo que le han pagado a una asociación de mujeres maltratadas.