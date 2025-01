Ana Obregón y Nia Correia, duelo de divas

Llegan buenas noticias desde Canarias. Aunque no hay novedad en el estado de salud de la pequeña Alma, hemos sabido a través de la revista Hola que ha transmitido el mensaje esperanzador de los amigos que han visitado a Anabel Pantoja donde han afirmado que "todo iba mejor y más rápido de lo esperado". Incluso han contado que la evolución de la pequeña Alma es favorable y "se puede decir que estamos ante el comienzo del milagro que esperábamos. Hay mucha más tranquilidad". Isabel y Agustín Pantoja han regresado a Madrid.

¿Es mala compañera Ana Obregón? El culebrón del fin de semana ha sido la polémica entre la cantante Nia Correia y Ana Obregón, cuyo origen está en las campanadas de 2022 y en la grabación de los videos promocionales, que, según Roberto Herrera, el otro presentador de las campanadas, tuvo un mal comportamiento durante la grabación de los vídeos, en los que "Nía lloró a lágrima viva". La propia Nia, hace meses ya admitió que había vivido un momento desagradable con una mujer bastante famosa. "Una persona conocida del mundo del corazón y la televisión me trató muy mal y paré de rodar". Por su parte Ana García Obregón comenta que Nia no sale en los vídeos de promoción porque no quería ponerse el vestido que la organización de TVE tenía preparado. ¿Por qué sale esta vieja costumbre de sacar noticias antiguas cuando no hay nada? María Pombo también se ha sumado, ya que coincidió con Ana en en una producción y las dos tenían el mismo lado bueno.

La Princesa Leonor ha desembarcado en Tenerife, donde ha visitado el Teide y ha disfrutado de la gastronomía isleña. La cocinera del restaurante, Mercedes, ha confesado en el programa Fiesta que no se creía que la Princesa Leonor estuviese en el restaurante y le preguntó: "¿Es usted la Princesa?", a lo que la Princesa, muy sonriente respondió: "Puede ser".

Hoy vuelve al Reino Unido para declarar en el Tribunal Superior contra la editora de The Sun o The Times, el príncipe Harry a los que persigue judicialmente desde que, según él, invadieron su privacidad. Mientras que hemos sabido que los Príncipes de Gales viajaron a los Alpes junto a James Middleton, su mujer e hijos para disfrutar de unas jornadas de esquí.