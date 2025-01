Lidia Bedman, Michelle Obama y otras ausencias en la investidura de Trump

La investidura de Donald Trump contó con la presencia de líderes mundiales y magnates de Silicon Valley en un acto que se celebró, por primera vez en décadas, en el interior del Capitolio debido a las bajas temperaturas que azotan Estados Unidos. Se trata, además, de la primera vez que acuden líderes extranjeros como el presidente de Argentina, Javier Milei.

El líder argentino voló a Washington DC sin la compañía de su inseparable pareja Amalia González, conocida popularmente en su país como Yuyito, pero le mandó su apoyo desde el primer momento. "Make Argetina great again", escribió, imitando el mítico eslogan de la era Trump. "Te mereces todo lo bueno que te estás viviendo, amor. Te amo", escribió la artista después de que Milei recibiera el Premio Campeón de la Reforma Económica en la Gala 1775 en la capital estadounidense.

La representación española en este importante acto para Trump recayó en Santiago Abascal, que acudió en calidad de presidente de Patriotas, uno de los bloques del Parlamento Europeo del que Vox es integrante. El líder de la formación verde también acudió solo, esta vez sin su mujer Lidia Bedman, que se quedó en Madrid para cuidar de sus hijos, en especial del pequeño Hernán, de 5 meses. "Me habéis preguntado mucho por qué no he ido a Estados Unidos con Santi, ¡creedme, me habría encantado! La verdad es que no me veo separándome de mi bebé todavía tantos días", reconoció en su perfil de Instagram.

Pero sin duda, la ausencia más destacada este lunes fue la de Michelle Obama, mujer de Barack Obama. Se conocía desde hace días la decisión de la ex Primera Dama de no acudir al acto en el Capitolio, un gesto fuertemente criticado en su país. Obama hizo su entrada solo a diferencia de otros expresidentes como Bill Clinton o George Bush, dejando una incómoda imagen para la historia.

Coincidiendo con las elecciones presidenciales, los Obama hicieron una declaración en la que llamaban a los estadounidenses a "extender la buena fe incluso a personas con las que estamos profundamente en desacuerdo".

Por este motivo, los más críticos opinan que Michelle podría haber guardado sus sentimientos en un día importante para la historia del país. A su marido, en cambio, se le vio bromear con Trump durante el servicio religioso en memoria de Jimmy Carter.