Ágatha Ruiz de la Prada protagoniza la polémica semanal después de un desafortunada comentario durante su visita al plató de Fiesta, presentado por Emma García en Telecinco, donde comparó su situación actual, está en plena mudanza a su casa nueva, con la de los gitanos: "Estoy viviendo como las gitanas; no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada", dijo, desatando las críticas algunos de los gitanos más famosos de nuestro país como Pitingo, Saray Montoya o Lolita Flores.

Esta última ha sido especialmente dura con la diseñadora, a la que acusa de hacer un comentario "inapropiado y racista", confesando sentirse "indignada y decepcionada": "Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo gitanos o payos, la verdad te consideraba una mujer íntegra veo que no. Qué decepción, soy gitana y llevo mi cabeza muy alta (...) Qué pena que aún hables así de los gitanos, yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya", dijo, señalando también la inacción de la presentadora de Telecinco, que no corrigió a la invitada: "No me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar ni un programa como Fiesta no diga nada, y deje ese comentario pasar por alto, en fin yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida, buenas noches, comentarios racistas no, a estas alturas no, deberíais disculparos".

Esta crítica se ha extendido rápidamente, sumando apoyos a la cantante y reproches hacia la empresaria. Sin embargo, no han tardado en surgir también voces que defienden a la diseñadora y califican su comentario como "una frase hecha", pronunciada "sin mala intención". Uno de estos defensores, como no podía ser de otra forma, es la pareja de Ágatha, José Manuel Díaz-Patón, quien ha restado importancia a la polémica, asegurando que "todo se ha malinterpretado": "No pasa nada, no creo que se haya metido con los gitanos, ni como etnia, ni como raza, ni nada. No tiene más importancia, ni se puede decir que la tenga, y perdone, es que no quiero hacer comentarios sobre el tema", ha declarado a Europa Press, añadiendo: "Un comentario como si yo digo los médicos, los negros, o los capitanes de navegación, yo qué sé. Cuando se hace un giro castellano no se sabe lo que se dice un poco, ¿no?".

Especialmente crítica se ha mostrado con Lolita Flores, a la que acusa aprovechar la situación para ganar "notoriedad": "Esto ha sido una polémica que ha levantado esta chica, ¿cómo se llama? La hija de Lola Flores, para hacerse famosa, porque no tiene objeto que la vaya a criticar por una cosa así (...) Ha pedido disculpas, pero no tendría que haberlas pedido, porque eso tampoco es para tirar cohetes, ¿no?".

Díaz-Patón asegura que su pareja está muy dolida por las palabras de Lolita, a la que consideraba una amiga: "Lo que está afectada es porque haya sido Lolita, que parece ser que era amiga suya, la que se haya aprovechado de esa circunstancia, de un fallo... no un fallo. Entonces, ¿qué decimos? ¿De quién hablamos? No podemos hablar de los bomberos, no podemos hablar de los africanos, no podemos hablar de los suecos porque se suicidan, no podemos hablar de los médicos. No podemos contar chistes ya de nada. Me parece que es la gran monstruosidad de la nueva ola tan estúpida y algunas personas aprovechan de ella".