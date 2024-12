Ágatha Ruiz de la Prada visita esRadio: su fascinación por Milei y sus planes navideños

Agatha Ruiz de la Prada ha estado en la Crónica Rosa donde ha presentado su último libro "Todo por un plan". Un libro hecho con humor, fiel a su estilo, que ella misma lo define como un "problema familiar" que viene de lejos que es darlo todo por un plan, como una obligación para aquel que no tiene ninguna obligación. Reconoce que los malos momentos los afronta sin dejarse venir abajo, de ahí que recomiende dejarse llevar por los diferentes planes e intereses que pueda haber (menos los deportivos).

Asimismo se siente fascinada por Milei, una de las personas que más le han divertido por su carisma. Conocerle fue un planazo, todo lo contrario de lo que considera una pereza total como es escuchar a Pedro Sánchez o a Zapatero.

Agatha nos ha hablado de aquellas cosas que le gustan y de lo que le horroriza. Le encanta la Navidad, sigue poniendo el Belén de cuando sus hijos eran pequeños, que los colecciona incluso "agatiza" y admite que le gusta traer invitados a casa en Navidad que no tengan planes, para que no haya esas conversaciones navideñas familiares "melodramáticas" que le horrorizan. Precisamente, y referente a esto último, considera que las cenas de pareja son lo peor porque hay parejas que no saben ni qué decirse. Asimismo, confiesa que no es muy partidaria del yoga, que lo considera como el antiplan: "En vez de estar perdiendo el tiempo, mi yoga es limpiar".

El estado de salud de Raphael sigue siendo noticia. Una vez que se ha descartado el ictus, los médicos consideran que será necesario la realización de más pruebas para determinar el origen del proceso neurológico que presenta. Por voluntad del paciente y de su familia se traslada al Hospital Universitario 12 de Octubre dados sus antecedentes de trasplante al que fue sometido en el citado centro y para el seguimiento médico continuado que realizará en dicho hospital.

Raphael está consciente, se encuentra bien, tranquilo y con una actitud muy positiva. Finalmente, los conciertos programados en el WiZink Center de Madrid para los días 20 y 21 de diciembre, quedan cancelados por prescripción médica.

José María Almoguera también estará en gran hermano dúo edición "hijos de fruta". Después de la confirmación de Ana Herminia, la mujer de Ángel Cristo Jr., hemos sabido que también va a concursar el hijo de Carmen Borrego, que decía que trabajaba duro en la productora pero que se ha debido dar cuenta de que el dinero de los realities es más jugoso. Carmen Borrego desde el programa en el que trabaja ha dicho que ella no será la pareja con la que forme dúo su hijo.