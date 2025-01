Después de meses tratando de mantenerse al margen de todo lo relacionado con la guerra judicial entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne por el hijo que tienen en común, Fabiola Martínez ha concedido una entrevista en la que habla sin tapujos sobre todo este asunto. La venezolana acudió al plato de De viernes para recordar que ya hace cuatro años que acabó su relación con el artista, por lo que sabe muy poco sobre la actual vida privada del padre de sus hijos. No obstante, entiende "como madre" los movimientos de la esteticien para salvaguardar el bienestar de su hijo, en lo que sin duda es un nuevo golpe para la imagen de Bertín.

Con la elegancia y saber estar que la caracteriza, Fabiola aclaró que aunque Bertín no haya sido "el mejor marido", con los dos hijos que tienen en común siempre ha sido "un padrazo": "Tanto con mis hijos y sus hijas. Bertín no es perfecto, ha cometido errores, que en algún momento nos hubiera gustado a todos que fuera un poco mejor papá, claro. Pero no sé qué hay en su cabeza". Aunque lo suyo no terminó todo lo bien que les hubiera gustado, Gabriela quiere ser "justa" con el cantante: "Yo me he mantenido al margen de absolutamente todo lo referente a Bertín desde que nos separamos. No tengo información ni para tener mi propio criterio".

En cuanto al reciente juicio que ha tenido lugar en Sevilla para determinar la paternidad del hijo de Gabriela Guillén y al que no acudió Bertín, Fabiola considera que no se han "gestionado bien las cosas": "Lo que yo he podido vivir desde que todo esto pasó es que creo que ambos han asumido esta responsabilidad, solo que se ha gestionado mal públicamente", dijo, sobre los pasos que han dado ambos en estos meses. "Yo he estado muy desconectada de este tema, me enteré del juicio el mismo día que se celebró por un redactor de este programa. Estoy ajena y centrada en mi vida. Yo como madre, por mis hijos haría lo que fuera. Si fuera mi caso, claro que defendería a mis hijos".

Su crisis con Bertín

Fabiola aprovechó su visita al plató del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para contar un capítulo desconocido de su pasado junto a Bertín, en una época en la que ya había tiranteces entre ellos: "Esto es algo que no he dicho nunca respecto a la relación. Por mucho que se hable de eso, las broncas más gordas que hemos tenido no han sido por infidelidad, han sido por movidas varias nuestras. Yo quería hacer una cosa y él quería hacer todo lo contrario", explicó, sin detallar estas rencillas.

Sobre si pondría la mano en el fuego para afirmar que Bertín siempre le fue fiel, Fabiola no lo tiene claro: "¿Y él la pondría por mí? Es muy difícil, porque las relaciones son muy difíciles y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El sentimiento y la pasión cambia y evoluciona con los años (…) Como mujer no necesitaba reivindicarme porque las decisiones las tomaba yo, pero compaginar vivir en una zona rural con criar a dos hijos y tener ese espacio para desarrollarme profesionalmente no era sencillo. Intenté diversificarme y trabajar en otras cosas. En el campo no podía".