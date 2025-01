Inesperado golpe para Bertín: Fabiola Martínez sale en defensa de Gabriela Guillén

El pasado miércoles 22 de enero tuvo lugar en los juzgados de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira el juicio entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne por la paternidad de su hijo, que el pasado mes de diciembre cumplió su primer año de edad. Cabe señalar que aunque el artista asumió la paternidad del menor, confirmando que se hará cargo de las necesidades económicas del pequeño, la demanda de paternidad que interpuso la esteticien meses antes siguió su curso legal.

Una cita marcada por la ausencia de Bertín Osborne, que decidió no acudir al no estar obligado a comparecer, como ya explicó su abogado Juan Moral a la salida de los juzgados, suponemos que para evitar el revuelo mediático que supondría su reencuentro público con la madre de su hijo pequeño: "No se ha presentado porque ha habido un reconocimiento desde el minuto uno de los hechos y que el procedimiento prevé que hay que celebrar esta vista para que el juez, o en este caso la juez su señoría, dicte una sentencia reconociendo los hechos, pero no era necesario toda vez que desde el principio lo ha venido admitiendo y así lo hemos hecho", explicó el letrado,

Moral hizo referencia al comunicado que el artista hizo público el pasado junio reconociendo la paternidad del hijo de Gabriela Guillén donde dejó claro que todo lo que tuviera que ver con el menor se hablaría en privado. "Bertín Osborne ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace 5 meses, normalizando de esta manera la relación con la empresaria que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor", decía aquel texto.

Ahora sabemos que la batalla judicial podría alargarse, pues una vez se conozca la resolución de la demanda de filiación, Gabriela podría solicitar una pensión de manutención para el menor, puesto que es la única que se ha hecho cargo de los gastos del bebe desde su nacimiento hace ya 13 meses ha sido la madre. La cantidad económica que Bertín tendrá que pasar a la modelo se fijará en función de su capacidad económica -teniendo además en cuenta la manutención que pasa a Fabiola Martínez por los dos hijos que tienen en común, todavía menores, puesto que todos los hijos son iguales ante la Ley- y podría tener carácter retroactivo.

Inesperado apoyo para Gabriela

Precisamente Fabiola ha sido una de las últimas en pronunciarse sobre este tema. Aunque en los últimos meses la venezolana se ha mostrado cauta a la hora de hablar de este asunto, parece que ahora está dispuesta a dar la opinión sobre cómo ha vivido la nueva paternidad de Bertín del que se divorció en el año 2021.

Fabiola será una de las protagonistas del programa de '¡De viernes!' de esta semana. La expareja de Bertín Osborne hablará sobre la situación que vive el cantante tal y como hemos podido ver en el breve avance que ya ha compartido la cadena: "Yo. si estuviera en su lugar, también protegería a mi hijo y haría lo posible por que esté bien", dice, mostrando su apoyo a la esteticien en lo que sin duda en un nuevo golpe para la imagen de Bertín Osborne, dañada en los últimos meses por sus cuestionables decisiones en este asunto.