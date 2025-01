Gabriela Guillén, decepcionada con Bertín Osborne: así se vivió el juicio por la paternidad de su hijo

Este miércoles 22 de enero tuvo lugar en los juzgados de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira el juicio entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne por la paternidad de su hijo, que el pasado mes de diciembre cumplió su primer año de edad. Aunque el pasado junio el presentador asumió la paternidad del menor a través de un comunicad, asegurando que se hará cargo de todo lo relativo a sus necesidades económicas, la demanda de paternidad que interpuso la esteticien meses antes siguió su curso lega.

Así, este miércoles Gabriela apareció en los juzgados de Alcalá de Guaira lamentando que todo haya acabado así y pidiendo respeto tanto para ella como para su hijo. Aunque pensábamos que esta cita supondría su rencuentro con Bertín Osborne, pues al tratarse de un tema de filiación se esperaba su comparecencia, finalmente solo acudió su abogado, que justificó la ausencia indicando que Bertín ya reconoció hace meses la paternidad y su presencia no era necesaria.

"No se ha presentado porque ha habido un reconocimiento desde el minuto uno de los hechos y que el procedimiento prevé que hay que celebrar esta vista para que el juez, o en este caso la juez su señoría, dicte una sentencia reconociendo los hechos, pero no era necesario toda vez que desde el principio lo ha venido admitiendo y así lo hemos hecho", explicó el letrado, Juan Moral.

El abogado hace referencia al comunicado que el artista hizo público el pasado junio reconociendo la paternidad del hijo de Gabriela Guillén donde dejó claro que todo lo que tuviera que ver con el menor se hablaría en privado. "Bertín Osborne ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace 5 meses, normalizando de esta manera la relación con la empresaria que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor", decía aquel texto.

"Yo no espero nada"

Después de una hora en los juzgados, donde se pudo ver a Gabriela visiblemente nerviosa, salió confirmando que la paternidad del artista ya es oficial: "Ha salido todo muy bien. Sí, sí, ya está resuelto, ya está todo solucionado", dijo a los medios de comunicación a su salida, confesando que la ausencia de Bertín no le sorprendió: "¿Lo esperabais vosotros? Yo no espero nada. Yo creo en la justicia y se ha hecho justicia. ¿Qué quieres que te diga? A mí lo que me gustaría es estar tranquila con mi hijo y criarlo feliz y lo que merece".

El siguiente paso, una vez tenga la resolución de la demanda de filiación, será solicitar una pensión de manutención para el menor, puesto que la única que se ha hecho cargo de sus gastos desde su nacimiento hace ya 13 meses ha sido Gabriela La cantidad económica que Bertín tendrá que pasar a la modelo se fijará en función de su capacidad económica -teniendo además en cuenta la manutención que pasa a Fabiola Martínez por los dos hijos que tienen en común, todavía menores, puesto que todos los hijos son iguales ante la Ley- y podría tener carácter retroactivo, lo que implicaría que el artista tendría que abonar la pensión total desde que el nacimiento del pequeño el 31 de diciembre de 2023.

Un asunto sobre el que Gabriela prefiere mantener la prudencia y esperar que el tiempo y Bertín ayuden a la que la relación sea lo más fluida posible por el bien del hijo que tienen en común.